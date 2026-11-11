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Общество

Алматинцы делятся кадрами: улицы города затоплены после дождя

потоп в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 10:54 Фото: Threads/coach.nazgul
В Алматы с ночи 10 ноября 2026 года пошел сильный дождь. За ночь некоторые улицы города превратились в "Венецию", сообщает Zakon.kz.

Горожане делятся кадрами с затоплениями в соцсетях.

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"Как тут плавать? Лодки, весла...", – говорит алматинка, снявшая превратившуюся в озеро дорогу, через которую невозможно перейти.

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В одном из домов на пр. Райымбека вместе с дорогой затопило и подъезд.

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Невозможно нормально передвигаться и на перекрестке пр. Абая и ул. Жарокова.

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Алматинцы делятся в комментариях, что подобная ситуация наблюдается во многих районах.

  • Боль всего города сегодня – вся вода по тротуарам.
  • Дождь превратил передвижения пешеходов в катастрофу. Реки по тротуарам повсеместно.
  • Весь город плывет.
  • Из арыков вода наоборот вверх поднимается.
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Некоторые горожане предполагают, что такая ситуация сложилась после проведенного летом ремонта.

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"Дети идут в школу по этим рекам, промокают ноги, взрослые добираются на работу, буквально преодолевая водные препятствия. И возникает вопрос: а куда должна уходить дождевая вода? Об этом никто не подумал при ремонте улиц и закрытии арыков? Алматы не город, где дождь является каким-то неожиданным природным явлением. Осадки здесь были всегда. Неужели нормальное водоотведение такая сложная задача?" – задается вопросом алматинка.
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Ситуацию с подтоплениями на ул. Розыбакиева прокомментировали в Управлении развития общественных пространств.

"По заказу управления подрядной организацией ТОО "Жасыл Жер" проводятся строительно-монтажные работы по объекту: "Преобразование территории (разработка мастер-плана) вдоль ул. Розыбакиева от пр. аль-Фараби до ул. Толе би на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы, а также развития пешеходно-транспортных связей". В рамках работ по благоустройству ул. Розыбакиева подрядной организацией проводилась прокладка труб автоматизированной системы полива открытым способом. В результате выпадения обильных осадков произошло проседание грунтового основания, что привело к повреждению асфальтобетонного покрытия на отдельных участках", – говорится в комментарии.

При этом в управлении сообщили, что арычные лотки на указанном участке были закрыты до начала проекта и в рамках текущих строительно-монтажных работ их закрытие не производилось.

"В настоящее время бригада подрядной организации, выполнявшая работы по устройству автоматизированной системы полива, выехала на место для устранения образовавшейся просадки и повреждений. Восстановительные работы по устранению просадки грунтового основания и поврежденного асфальтобетонного покрытия будут выполнены подрядной организацией при наступлении благоприятных погодных условий", – сообщили в управлении.

Топит, к слову, не только обновленные пешеходные зоны.

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На некоторых улицах стали появляться мешки для удержания потоков воды.

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Утром 11 ноября в Сети появились кадры затопленного входа на одну из станций метро. В пресс-службе метрополитена прокомментировали, что в связи с переполнением городской водоотводной сети произошло подтопление северного пешеходного перехода станции "Алатау", расположенного ниже проспекта Абая.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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