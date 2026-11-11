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Общество

Капли на листьях и мокрые аллеи: в Ботсаду Алматы показали осеннюю магию во время дождя

листья, тропинка, Ботсад, дождь, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 12:44 Фото: Instagram/botsadkz
Вечером 10 ноября 2026 года в Алматы пошел дождь. Уже сегодня, 11 ноября, он продолжается с перерывами. Сотрудники Главного ботанического сада Алматы поспешили показать, как красиво парк может выглядеть даже в непогоду, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в администрации, в дождливую погоду Ботсад выглядит немного иначе:

"Дождевые капли на листьях, мокрые дорожки и свежий воздух – у ботсада есть своя красота даже в такую погоду".

После просмотра комментаторы оценили красивый ролик и подчеркнули, что у природы нет плохой погоды.

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Однако дождь внес небольшие корректировки в привычный образ жизни горожан. И весьма неприятные. Так, из-за сильного ливня вход в метро на одной из станций оказался недоступен. Также по проспекту Достык провалился тротуар.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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