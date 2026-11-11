Капли на листьях и мокрые аллеи: в Ботсаду Алматы показали осеннюю магию во время дождя

Фото: Instagram/botsadkz

Вечером 10 ноября 2026 года в Алматы пошел дождь. Уже сегодня, 11 ноября, он продолжается с перерывами. Сотрудники Главного ботанического сада Алматы поспешили показать, как красиво парк может выглядеть даже в непогоду, сообщает Zakon.kz.

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