Капли на листьях и мокрые аллеи: в Ботсаду Алматы показали осеннюю магию во время дождя
Фото: Instagram/botsadkz
Вечером 10 ноября 2026 года в Алматы пошел дождь. Уже сегодня, 11 ноября, он продолжается с перерывами. Сотрудники Главного ботанического сада Алматы поспешили показать, как красиво парк может выглядеть даже в непогоду, сообщает Zakon.kz.
Как отмечают в администрации, в дождливую погоду Ботсад выглядит немного иначе:
"Дождевые капли на листьях, мокрые дорожки и свежий воздух – у ботсада есть своя красота даже в такую погоду".
После просмотра комментаторы оценили красивый ролик и подчеркнули, что у природы нет плохой погоды.
Материал по теме
Зонты и теплые куртки пригодятся: к чему готовиться жителям Астаны, Алматы и Шымкента с 11 по 13 ноября
Однако дождь внес небольшие корректировки в привычный образ жизни горожан. И весьма неприятные. Так, из-за сильного ливня вход в метро на одной из станций оказался недоступен. Также по проспекту Достык провалился тротуар.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript