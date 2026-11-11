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Общество

Ситуацию в Алматы после ливня прокомментировали в акимате

ливень в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 11:20 Фото: акимат Алматы
В Алматы за ночь с 10 до 11 ноября 2026 года выпало до 36 мм осадков, коммунальные службы устраняют последствия сильного дождя, сообщает Zakon.kz.

В городе с вечера 10 ноября идет дождь. Акимат со ссылкой на РГП "Казгидромет" сообщил, что к 10:00 11 ноября в городе выпало 23 мм осадков, в районе Медеу – 26 мм, на Каменском плато – 36 мм.


"Коммунальные службы работают в усиленном режиме, устраняя локальные подтопления на улицах и во дворах. По информации Управления коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы, за ночь зафиксированы скопления воды в нескольких районах города", – говорится в сообщении.

Для предупреждения и устранения последствий непогоды организовано дежурство 85 оперативных бригад общей численностью 1 579 человек. Задействованы 415 единиц техники, 97 мотопомп, подготовлено 2 950 мешков с песком. Суточный выход составляет 3 253 дорожных рабочих.

По прогнозу синоптиков, 11 ноября дожди продолжатся с перерывами до конца суток. Ожидается еще до 10 мм осадков, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +5…+7 °C.

На 12 ноября прогнозируется погода без осадков, возможен туман.

В связи с погодными условиями жителям Алматы рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах, снижать скорость и не оставлять автомобили в местах возможного скопления воды. При сильном ветре следует избегать нахождения под деревьями и вблизи рекламных конструкций.

Горожане между тем в социальных сетях делятся кадрами с происходящим на улицах. В объектив также попал затопленный вход на одну из станций метро.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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