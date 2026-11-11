Отходы, водород и атомная энергия: в Казахстане одобрили законопроект об альтернативной энергетике

Депутаты Курултая 11 ноября 2026 года одобрили в первом чтении законопроект о развитии альтернативной энергетики, предусматривающий использование новых источников энергии, включая отходы и сбросное тепло, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к законопроекту указано, что основной целью законопроекта является реализация поручений президента Казахстана по развитию альтернативной энергетики и укрепление устойчивости энергосистемы.

"Законопроектом вносятся дополнения и изменения в законы РК "Об электроэнергетики", "О поддержке использования возобновляемых источников энергии" и "О теплоэнергетике". В закон "Об электроэнергетике" вносятся изменения и дополнения, направленные на введение норм по функционированию систем накопления электрической энергии, их интеграцию в оптовый рынок, включая механизм аукционного отбора проектов по их строительству, порядок оказания услуг по поддержанию доступности электрической мощности систем накопления электрической энергии и формирования соответствующих тарифов на электрическую энергию", – говорится в документе.

Также сообщается, что закрепляются права и обязанности операторов систем накопления электрической энергии, в том числе в части прохождения аттестации мощности и емкости, обеспечения установки автоматической системы коммерческого учета электрической энергии.

Изменения и дополнения, вносимые в закон "О поддержке использования возобновляемых источников энергии", направлены на расширение сферы его регулирования и включают в себя:

переименование в закон "О развитии альтернативной энергетики";

распространение его действия на водородную и атомную энергетику, энергетическую утилизацию отходов, использование сбросного тепла и другие технологии производства энергии;

введение понятий "альтернативная энергетика", "невозобновляемые источники энергии" и "объекты альтернативной энергетики";

уточнение целей, форм государственного регулирования и полномочий государственных органов.

"При этом законопроектом оговаривается, что правовое регулирование атомной энергетики сохраняется в рамках отдельного законодательства. В соответствии с дополнениями, вносимыми в закон "О теплоэнергетике", государственная поддержка энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также использования возобновляемых источников энергии в теплоэнергетике будет осуществляется путем предоставления инвестиционных преференций в соответствии с действующим законодательством", – указано в документе.

9 ноября 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов ответил на вопрос о дальнейшем повышении тарифов на электроэнергию в Казахстане.