"Фантастика на третьем этаже": Саясат Нурбек рассказал, как в Казахстане воспринимают науку

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 11 ноября 2026 года на брифинге в Курултае рассказал, почему казахстанцы и представители бизнеса не верят в отечественную науку и как в стране намерены менять это представление, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил важность популяризации науки и ее взаимодействия с бизнесом. По его словам, за последние два года проведено 13 научных хакатонов, в ходе которых участники непосредственно на предприятиях выявляли технические проблемы, требующие научных решений.

"Но представители малого и среднего бизнеса глубоко убеждены в том, что в Казахстане нет науки. Да и простые граждане, честно говоря, тоже. Когда я пришел, мне рассказали один неприятный анекдот. Приходит студент в библиотеку, и его спрашивают: "Молодой человек, вам помочь?" Он отвечает: "Ищу книги по казахстанской науке". А ему говорят: "Фантастика на третьем этаже", – озвучил Саясат Нурбек.

В связи с этим он подчеркнул, что важно рассказывать о результатах отечественных научных исследований, даже если речь идет не о передовых технологиях, а о небольших, но практически значимых разработках, созданных с применением научных знаний.

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Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек поделился планами по повышению прозрачности распределения финансирования научных проектов.