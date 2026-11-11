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Общество

"И с воды есть спрос": Саясат Нурбек о критике ВАП к финансированию науки

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 13:45 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 11 ноября 2026 года на брифинге в Курултае прокомментировал отчет Высшей аудиторской палаты о нарушениях в финансировании науки и рассказал, какие меры намерено принять ведомство, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, как министр относится к критике Высшей аудиторской палаты по итогам проверки финансирования науки.

"Я нормально к критике отношусь. Имеет место быть. Есть вопросы, которые надо закрывать, ужесточать ответственность ученых. И ученые должны понимать, что да, это грантовое финансирование, но это бюджетные деньги. Есть хорошая казахская пословица: "И с воды есть спрос", – заявил Саясат Нурбек.

Он также отметил, что министерство намерено досрочно выполнить все предписания Высшей аудиторской палаты до конца 2026 года, несмотря на то, что установленный срок их исполнения истекает в 2027 году. Министр заявил, что время не ждет.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов зачитал отчет ВАП по вопросу государственного аудита эффективности использования средств, выделенных на развитие науки.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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