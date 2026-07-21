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События

До 1 августа: на улице Жандосова в Алматы изменится схема движения

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 14:26 Фото: pixabay
В Алматы из-за среднего ремонта участка улицы Жандосова временно ограничат движение, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной информации от городского акимата:

"С 20:00 21 июля до 06:00 1 августа будет организовано реверсивное движение на участке от улицы Даулеткерея до границы Алматы".

Специалисты просят участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования временных дорожных знаков и скоростной режим.

карта, дороги, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 14:26

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий", – говорится в обращении.

Мы также рассказывали, что в Алматы с 17 июля по 30 августа 2026 года будет частично ограничено движение транспорта на улице Бекешева. Это связано с началом нового этапа строительства Западного канализационного коллектора.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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