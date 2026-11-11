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Общество

Сильные снегопады, дожди и туман накроют почти весь Казахстан – прогноз непогоды на 12 ноября 2026 года

человек, бег, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 16:50 Фото: pixabay
В предстоящий четверг, 12 ноября 2026 года, почти по всему Казахстану ожидаются дожди и снегопады, местами сильные. Также прогнозируются туман, гололед и усиление ветра, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды, который нам предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"Атмосферные фронтальные разделы принесут осадки в виде дождя и снега практически на всю территорию Казахстана. На юго-востоке ожидаются сильные осадки (дожди, снег). По республике ожидаются туман, гололед, на западе, юге, востоке – усиление ветра".

При этом, согласно прогнозу, в трех регионах РК по-прежнему ожидается высокая пожарная опасность:

  • на юго-западе, севере Кызылординской области,
  • на севере, востоке Алматинской области,
  • на юго-востоке области Жетысу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 16:50
Без дождя, но с заморозками до -5°С: какие еще сюрпризы готовит погода в Алматы

Ранее синоптики предупредили, что на Казахстан обрушатся морозы до -16°С и сильные снегопады. Подробнее о надвигающейся 12-14 ноября 2026 года непогоде можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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