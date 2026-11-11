Сильные снегопады, дожди и туман накроют почти весь Казахстан – прогноз непогоды на 12 ноября 2026 года

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В предстоящий четверг, 12 ноября 2026 года, почти по всему Казахстану ожидаются дожди и снегопады, местами сильные. Также прогнозируются туман, гололед и усиление ветра, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды, который нам предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет": "Атмосферные фронтальные разделы принесут осадки в виде дождя и снега практически на всю территорию Казахстана. На юго-востоке ожидаются сильные осадки (дожди, снег). По республике ожидаются туман, гололед, на западе, юге, востоке – усиление ветра". При этом, согласно прогнозу, в трех регионах РК по-прежнему ожидается высокая пожарная опасность: на юго-западе, севере Кызылординской области,

на севере, востоке Алматинской области,

на юго-востоке области Жетысу. Материал по теме Без дождя, но с заморозками до -5°С: какие еще сюрпризы готовит погода в Алматы Ранее синоптики предупредили, что на Казахстан обрушатся морозы до -16°С и сильные снегопады. Подробнее о надвигающейся 12-14 ноября 2026 года непогоде можете узнать здесь.

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