Без дождя, но с заморозками до -5°С: какие еще сюрпризы готовит погода в Алматы

О сюрпризах погоды на 12, 13 и 14 ноября 2026 года в Астане, Алматы и Шымкенте рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

После проливных дождей и снега в Астану и Алматы придет погода без осадков. Жители Шымкента и вовсе смогут наслаждаться теплом до +11°С.

Астана

12 ноября: переменная облачность, утром и днем небольшие осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью -3-5°С, днем -1+1°С.

13 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2°С.

14 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +1+3°С.

Алматы

12 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2°С, днем +5+7°С.

13 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер поднимется до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +5+7°С.

14 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -3-5°С днем +5+7°С.

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Шымкент

12 ноября: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +6+8°С.

13 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Порывы ветра могут подняться до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +7+9°С.

14 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +9+11°С.

О погоде на ближайшие три дня по всей стране можно прочитать по этой ссылке.

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