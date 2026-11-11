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Общество

Морозы до -16°С и сильные снегопады обрушатся на Казахстан – прогноз погоды на 12-14 ноября 2026 года

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 11:44 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В ближайшие дни Казахстан накроет непогода. Морозы и осадки, местами сильные, ожидаются даже на юге и юго-востоке республики. Об этом говорится в прогнозе погоды на 12, 13 и 14 ноября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, температура воздуха ожидается:

  • на западе страны повышение ночью до +2...+9°С, днем до +8...+17°С,
  • на севере ночью понижение до -2...-10°С, днем основной фон -2...+5°С,
  • в центре, на востоке ночью понижение до -5...-15°С, днем основной фон -3...+5°С,
  • на юге ночью понижение до -1...-8°С, днем повышение до +5...+12°С,
  • на юго-востоке ночью понижение до -3...-8°С, в горных районах -11...-16°С, днем повышение до +2...+10°С, в горных районах -1...-6°С.
"На большей части Казахстана в ближайшие трое суток сохраняется неустойчивая погода, прогнозируются осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока – сильные осадки (дожди, снегопады), гололедные явления... По республике прогнозируются усиление ветра, на востоке страны – с низовой метелью, в ночные и утренние часы – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода преимущественно без осадков прогнозируется:

  • в отдельные дни – на западе, севере, в центре РК,
  • с 13 ноября – на юге страны.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 11:44
Сильные снегопады ожидаются даже на юге Казахстана – прогноз погоды на 11.11.2026

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 11 ноября 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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