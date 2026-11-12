Взрослые повели школьницу в сторону кладбища: чем закончилась история в Уральске

В Уральске суд оштрафовал местную жительницу, которая вместе с мужем устроила скандал с несовершеннолетней девочкой прямо на автобусной остановке. Взрослые пытались насильно увести напуганного подростка в сторону кладбища, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 ноября 2026 года пишет издание "Мой город". В пресс-службе суда ЗКО рассказали, что женщина устроила скандал, выражалась нецензурной бранью и оскорбляла девочку.

На заседании суда обвиняемая свою вину не признала. Свои действия она объяснила тем, что пыталась вступиться за сына: якобы накануне у него произошла ссора с группой школьниц.

"Выяснить отношения она пришла вместе с мужем. По ее версии, супруг лишь удерживал девочку за руки, а сама она снимала происходящее на телефон, чтобы в дальнейшем передать подростка участковому или родителям", – говорится в сообщении.

Однако сама пострадавшая школьница рассказала совсем другую историю. По словам девочки, женщина сильно кричала и осыпала их бранью. Когда ее подруги уехали, муж женщины схватил подростка за руку и насильно повел в сторону местного кладбища, уверяя, что они идут в полицию.

Напуганную девочку отпустили только после того, как в ситуацию вмешался проходящий мимо мужчина. Мать школьницы в суде заявила, что произошедшее стало сильным стрессом для ребенка, и настаивала на наказании.

Изучив видеозаписи, протокол и показания свидетелей, суд признал женщину виновной по части 1 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". За нарушение общественного порядка горожанке назначили штраф в размере 86 500 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

А в Жамбылской области суд рассмотрел дело о травле (буллинге) несовершеннолетнего из-за опоздания на урок.