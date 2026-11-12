#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+2°
$
444.76
495.37
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+2°
$
444.76
495.37
5.37
Общество

Казахстанца сначала посадили, потом отпустили, а затем снова посадили: что он сделал

приговор Кассационного суда, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 09:32 Фото: Кассационный суд/сгенерировано ИИ
Казахстанца осудили за мошенничество, затем оправдали, потом снова осудили. В Кассационном суде по уголовным делам 12 ноября 2026 года рассказали детали дела, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, в Усть-Каменогорске мужчина размещал в интернете объявления о строительстве домов и ремонте квартир.

"Он заключал с гражданами договоры подряда и получал деньги, не располагая трудовыми и материально-техническими ресурсами для выполнения строительно-монтажных работ. Не исполняя обещанного, переставал выходить на связь с прежними заказчиками. При этом продолжал искать и привлекать новых клиентов. Потерпевшими по уголовному делу признаны девять граждан", – сообщили в суде.

Суд первой инстанции осудил мужчину за мошенничество в крупном размере к 3 годам 4 месяцам лишения свободы, в пользу потерпевших взыскано свыше 23 млн тенге материального ущерба.

А апелляционная инстанция отменила приговор и оправдала его, расценив события как неисполнение гражданско-правовых обязательств перед заказчиками.

"Кассационный суд установил, что апелляционная инстанция дала одностороннюю оценку доказательствам. Подсудимый заключал новые договоры, не исполняя ранее принятые обязательства и не имея достаточных кадров и материальной базы. Эти обстоятельства в совокупности подтверждали возникновение умысла на хищение до получения денежных средств. Наличие у осужденного офиса, ТОО, ИП, печати, отдельных трудовых договоров, частичное выполнение работ в условиях, когда конечный результат не достигнут, а значительная часть денежных средств утрачена для потерпевших, должны оцениваться как видимость добросовестной деятельности. Эти обстоятельства указывают на продуманное создание внешних атрибутов надежного подрядчика с целью вызвать доверие у неограниченного круга граждан", – пришли к выводу в Кассационном суде.

В результате доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, апелляционная инстанция не опровергла, и кассационный суд отменил оправдательный приговор, оставив приговор первой инстанции без изменения.

Казахстанскому спортсмену пришлось дойти до Кассационного суда из-за квартиры. Ему ее вручили за успешное выступление на соревнованиях, а потом решили забрать.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Шахматы Первые Очки
10:03, Сегодня
Асаубаева набрала первые очки после провала в первый день Total Chess Pilot
Судья Жанат Мусирали, приговор, мошенничество
17:52, 10 февраля 2025
Судью посадили на 7,5 года за незаконное предложение в Шымкенте
Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг
15:47, 27 января 2026
Двое астанчан обменяли криптовалюту на 7 млрд тенге и лишились свободы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Жанибек Алимханулы
10:43, Сегодня
"Не думаю, что они согласятся на бой с лучшим боксёром": Алимханулы о поединке с "Канело"
Сборная Казахстана по кёрлингу разделила четвёртое место в группе на отборочном турнире
10:23, Сегодня
Сборная Казахстана по кёрлингу разделила четвёртое место в группе на отборочном турнире
Давид Лория на встрече
10:05, Сегодня
Презумпция невиновности: Давид Лория высказался об объявлении его отца в розыск АФМ
&quot;Женис&quot; анонсировал возвращение Андрея Демченко на пост главного тренера
09:49, Сегодня
"Женис" анонсировал возвращение Андрея Демченко на пост главного тренера
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: