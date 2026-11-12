Казахстанца сначала посадили, потом отпустили, а затем снова посадили: что он сделал

Казахстанца осудили за мошенничество, затем оправдали, потом снова осудили. В Кассационном суде по уголовным делам 12 ноября 2026 года рассказали детали дела, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, в Усть-Каменогорске мужчина размещал в интернете объявления о строительстве домов и ремонте квартир.

"Он заключал с гражданами договоры подряда и получал деньги, не располагая трудовыми и материально-техническими ресурсами для выполнения строительно-монтажных работ. Не исполняя обещанного, переставал выходить на связь с прежними заказчиками. При этом продолжал искать и привлекать новых клиентов. Потерпевшими по уголовному делу признаны девять граждан", – сообщили в суде.

Суд первой инстанции осудил мужчину за мошенничество в крупном размере к 3 годам 4 месяцам лишения свободы, в пользу потерпевших взыскано свыше 23 млн тенге материального ущерба.

А апелляционная инстанция отменила приговор и оправдала его, расценив события как неисполнение гражданско-правовых обязательств перед заказчиками.

"Кассационный суд установил, что апелляционная инстанция дала одностороннюю оценку доказательствам. Подсудимый заключал новые договоры, не исполняя ранее принятые обязательства и не имея достаточных кадров и материальной базы. Эти обстоятельства в совокупности подтверждали возникновение умысла на хищение до получения денежных средств. Наличие у осужденного офиса, ТОО, ИП, печати, отдельных трудовых договоров, частичное выполнение работ в условиях, когда конечный результат не достигнут, а значительная часть денежных средств утрачена для потерпевших, должны оцениваться как видимость добросовестной деятельности. Эти обстоятельства указывают на продуманное создание внешних атрибутов надежного подрядчика с целью вызвать доверие у неограниченного круга граждан", – пришли к выводу в Кассационном суде.

В результате доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, апелляционная инстанция не опровергла, и кассационный суд отменил оправдательный приговор, оставив приговор первой инстанции без изменения.

Казахстанскому спортсмену пришлось дойти до Кассационного суда из-за квартиры. Ему ее вручили за успешное выступление на соревнованиях, а потом решили забрать.