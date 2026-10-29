Молодой казахстанец решил "разбогатеть" на бриллиантах, но нажил проблемы с законом
По данным ведомства, инцидент произошел 10 октября. Злоумышленник незаконно проник в ювелирный отдел, расположенный на втором этаже здания, и вынес оттуда внушительную добычу – 24 пары золотых серег с бриллиантами, а также 24 золотых кольца.
Пропажу владелица торговой точки обнаружила самостоятельно, изучив записи с камер видеонаблюдения. Общий ущерб владелица оценила в 15 млн тенге.
"15 октября сотрудники полиции задержали подозреваемого и водворили его в изолятор временного содержания. Подозреваемый признался в краже и сообщил, что продал похищенные ювелирные изделия", – говорится в сообщении полиции.
Сейчас полицейские принимают меры по их поиску и возврату законной владелице.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 4 статьи 188 УК РК, расследование продолжается.
А в Костанае неизвестные украли белый мраморный памятник и металлическую оградку с могилы на кладбище.