Молодой казахстанец решил "разбогатеть" на бриллиантах, но нажил проблемы с законом

В Жанаозене задержан 19-летний парень, подозреваемый в крупной краже золотых изделий на 15 млн тенге из местного торгового центра. Об этом 29 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, инцидент произошел 10 октября. Злоумышленник незаконно проник в ювелирный отдел, расположенный на втором этаже здания, и вынес оттуда внушительную добычу – 24 пары золотых серег с бриллиантами, а также 24 золотых кольца.

Пропажу владелица торговой точки обнаружила самостоятельно, изучив записи с камер видеонаблюдения. Общий ущерб владелица оценила в 15 млн тенге.

"15 октября сотрудники полиции задержали подозреваемого и водворили его в изолятор временного содержания. Подозреваемый признался в краже и сообщил, что продал похищенные ювелирные изделия", – говорится в сообщении полиции.

Сейчас полицейские принимают меры по их поиску и возврату законной владелице.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 4 статьи 188 УК РК, расследование продолжается.

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