#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+4°
$
457.09
508.42
5.67
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+4°
$
457.09
508.42
5.67
Общество

Молодой казахстанец решил "разбогатеть" на бриллиантах, но нажил проблемы с законом

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 18:32 Фото: Zakon.kz
В Жанаозене задержан 19-летний парень, подозреваемый в крупной краже золотых изделий на 15 млн тенге из местного торгового центра. Об этом 29 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, инцидент произошел 10 октября. Злоумышленник незаконно проник в ювелирный отдел, расположенный на втором этаже здания, и вынес оттуда внушительную добычу – 24 пары золотых серег с бриллиантами, а также 24 золотых кольца.

Пропажу владелица торговой точки обнаружила самостоятельно, изучив записи с камер видеонаблюдения. Общий ущерб владелица оценила в 15 млн тенге.

"15 октября сотрудники полиции задержали подозреваемого и водворили его в изолятор временного содержания. Подозреваемый признался в краже и сообщил, что продал похищенные ювелирные изделия", – говорится в сообщении полиции.

Сейчас полицейские принимают меры по их поиску и возврату законной владелице.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 4 статьи 188 УК РК, расследование продолжается.

А в Костанае неизвестные украли белый мраморный памятник и металлическую оградку с могилы на кладбище.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Фото: pexels
01:10, 28 октября 2026
Казахстанец стал "богаче" на 3 млн тенге, но нажил себе проблемы с законом
Полиция, задержание, арест, задержанный
09:32, 13 марта 2026
Задержан казахстанец, объявленный в розыск Россией
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
10:28, 29 октября 2025
ЕНТ за миллион: бывшую учительницу задержали в Павлодаре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
18:34, Сегодня
Елена Рыбакина высказалась о новом статусе после лидерства в рейтинге WTA
Фото: UWW
18:21, Сегодня
Казахстанка Жамиля Бакбергенова уступила японке в схватке за "бронзу" ЧМ по борьбе
Казахстан - Россия
17:45, Сегодня
Опубликован расширенный состав молодёжной сборной Казахстана на турнир в Санкт-Петербурге
Чемпионат мира по борьбе
17:29, Сегодня
Осимжан Дастанбек будет бороться в "утешиловке" чемпионата мира, Лаура Алмаганбетова - нет
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: