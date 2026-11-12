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Общество

До +31°С и порывы ветра до 41,5 м/с: чем запомнился октябрь в Казахстане

деревья, листья, осень, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 11:31 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" подвели итоги октября 2026 года по стране, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, октябрь в Казахстане выдался контрастным.

Если начало месяца сопровождалось сильными дождями на юге, юго-востоке и востоке страны, то уже во второй и третьей декадах преобладала антициклональная погода с количеством осадков ниже нормы.

Также известно, что в горных районах прошел первый снег, местами отмечались сильные снегопады.

"При этом в отдельные дни на юге и западе страны сохранялась по-летнему теплая погода с температурой до +31°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в течение месяца наблюдались штормовые ветры с порывами до 30-41,5 метров в секунду.

Что касается Астаны, то там среднемесячная температура воздуха составила +6,1°С, что выше нормы на 1,1°С.

"Максимальная температура достигла +17,7°С, минимальная опустилась до -5°С. За месяц выпал 31 мм осадков при норме 26 мм".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

А о том, какие сюрпризы погоды ожидают Астану, Алматы и Шымкент 12, 13 и 14 ноября 2026 года, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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