"Независимо от постов и политического влияния": политолог о задержаниях глав "Самрук-Казына" и КТЖ

Политолог Данияр Ашимбаев высказался о громком задержании руководителей АО "Самрук-Казына" и АО "Казахстан темир жолы", сообщает Zakon.kz.

"Комитет национальной безопасности совершил яркую акцию в рамках политики "Закон и Порядок": задержаны двое из высших чинов квазигоссектора – председатели правлений фонда "Самрук-Қазына" и нацкомпании "Казахстан темир жолы". Если в истории КТЖ такие моменты в прошлом уже случались, то арест главы "Самрука" прецедентов не имеет", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Ашимбаева, "государство демонстрирует жесткий курс на борьбу с коррупцией, неотвратимость наказания и торжество законности – независимо от занимаемых постов и политического влияния".

"Именно об этом неоднократно говорил глава государства, провозглашая принцип "Закон и Порядок", ставший одной из базовых норм новой Конституции", – пишет политолог.

Он напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев не так давно заявил:

"Безграмотный человек, тем более жадный и алчный, склонный к проявлениям коррупции, никак не может быть патриотом по определению".

"Созидательный патриотизм, который продвигает глава государства, не приемлет никаких нарушений законности, и, еще раз напоминаю, требует равных прав и равных обязанностей. Глава "Самрука" – это один из высших постов в стране, а сам фонд – основной оператор множества важнейших программ. И то, что государство санкционировало его задержание, невзирая на чины и репутационные издержки, должно стать назиданием другим", – написал Ашимбаев.

12 ноября 2026 года в Комитете национальной безопасности сообщили о задержании председателей правления АО "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова и АО "НК "КТЖ" Елжаса Отыншиева, а также других лиц, подозреваемых в совершении коррупционного преступления.