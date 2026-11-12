#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
444.76
495.37
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
444.76
495.37
5.37
Общество

"Независимо от постов и политического влияния": политолог о задержаниях глав "Самрук-Казына" и КТЖ

политолог Данияр Ашимбаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 13:47 Фото: Telegram/Данияр Ашимбаев
Политолог Данияр Ашимбаев высказался о громком задержании руководителей АО "Самрук-Казына" и АО "Казахстан темир жолы", сообщает Zakon.kz.
"Комитет национальной безопасности совершил яркую акцию в рамках политики "Закон и Порядок": задержаны двое из высших чинов квазигоссектора – председатели правлений фонда "Самрук-Қазына" и нацкомпании "Казахстан темир жолы". Если в истории КТЖ такие моменты в прошлом уже случались, то арест главы "Самрука" прецедентов не имеет", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Ашимбаева, "государство демонстрирует жесткий курс на борьбу с коррупцией, неотвратимость наказания и торжество законности – независимо от занимаемых постов и политического влияния".

"Именно об этом неоднократно говорил глава государства, провозглашая принцип "Закон и Порядок", ставший одной из базовых норм новой Конституции", – пишет политолог.

Он напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев не так давно заявил:

"Безграмотный человек, тем более жадный и алчный, склонный к проявлениям коррупции, никак не может быть патриотом по определению".

"Созидательный патриотизм, который продвигает глава государства, не приемлет никаких нарушений законности, и, еще раз напоминаю, требует равных прав и равных обязанностей. Глава "Самрука" – это один из высших постов в стране, а сам фонд – основной оператор множества важнейших программ. И то, что государство санкционировало его задержание, невзирая на чины и репутационные издержки, должно стать назиданием другим", – написал Ашимбаев.

12 ноября 2026 года в Комитете национальной безопасности сообщили о задержании председателей правления АО "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова и АО "НК "КТЖ" Елжаса Отыншиева, а также других лиц, подозреваемых в совершении коррупционного преступления.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Председатели правления АО Самрук-Қазына Н. Жакупов и АО НК КТЖ Е. Отыншиев
12:00, Сегодня
КНБ заявил о задержании руководителей "Самрук-Қазына" и КТЖ
Политолог
17:11, 24 сентября 2025
Ключевым остается вопрос качественного исполнения – политолог о развитии промышленности в Казахстане
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
15:08, 05 июня 2025
К чему приведет ликвидация "Самрук-Казына", рассказал глава Нацбанка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Футбол на куличках&quot; спрогнозировал исход матча Молдова - Казахстан в Лиге наций
14:40, Сегодня
"Футбол на куличках" спрогнозировал исход матча Молдова - Казахстан в Лиге наций
Ярослав Амосов
14:23, Сегодня
"Большой шанс для меня": украинец Ямосов был удивлён анонсу боя с Гэрри
Арина Соболенко в ресторане
13:59, Сегодня
"Чёртов лузер!" Реакция Соболенко на поражение от Андреевой на Итоговом турнире WTA
&quot;Ордабасы&quot; заинтересовался полузащитником сборной Казахстана Рамазаном Оразовым
13:43, Сегодня
"Ордабасы" заинтересовался полузащитником сборной Казахстана Рамазаном Оразовым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: