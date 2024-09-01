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Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу Бахытжана Байжанова

Бахытжан Байжанов, суд, Куандык Бишимбаев, Салтанат Нукенова, судебный процесс , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 15:58 Фото: Telegram/Jogargy_sot
Стало известно, когда Верховный суд Казахстана рассмотрит кассационную жалобу Бахытжана Байжанова, сообщает Zakon.kz.

Информация о дате судебного разбирательства появилась на сайте судебного кабинета. Рассмотрение жалобы состоится 4 сентября 2024 года.

Напомним, 13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой. Его брату Бахытжану Байжанову назначили четыре года лишения свободы за укрывательство преступления.

26 июня 2024 года апелляционная инстанция в Астане оставила приговор Куандыку Бишимбаеву и Бахытжану Байжанову без изменения.

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