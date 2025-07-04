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Общество

Новые кассационные суды: что важно знать казахстанцам

Верховный Суд РК, верховный суд, суд, судебный процесс , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 17:37 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
4 июля 2025 года в пресс-службе вновь созданных кассационных судов (КС) дали разъяснение по причинам их создания и особенностям работы, сообщает Zakon.kz.

С 1 июля 2025 года в Астане по поручению главы государства начали работу три кассационных суда: по уголовным, гражданским и административным делам. Новые суды расположены в столице.

"До 1 июля т.г. функции кассационной инстанции осуществлял Верховный Суд. Пересмотр по гражданским и уголовным делам осуществлялся по принципу "выборочной" кассации. Его суть заключалась в том, что ходатайства граждан по гражданским делам сначала поступали на предварительное рассмотрение и судья единолично принимал решение передавать на коллегиальное рассмотрение или отказать в передаче", – пояснили в учреждении.

По уголовным делам предварительное рассмотрение осуществлялось коллегиально, тремя судьями.

"Но и этот порядок был несовершенен, что создавало определенное неудобство для граждан населения", – сказано в разъяснении.

Нареканий не возникало по административным делам, где изначально с введением административной юстиции действует сплошная кассация.

То есть, по трем видам судопроизводства был разный подход пересмотра в кассации.

"Такая ситуация ограничивала доступ к кассационному пересмотру и, соответственно, не отвечала запросу общества на доступность правосудия. С 1 июля 2025 года упразднено предварительное рассмотрение по уголовным и гражданским делам", – сообщили в КС.

Кассационные суды заработали по принципу "сплошной кассации". "Сплошная" кассация отличается, прежде всего, стадией принятия дела к производству.

Теперь, все поступающие жалобы принимаются к производству и рассматриваются по существу коллегиальным составом не менее трех судей.

В результате пересмотр судебных актов в кассации осуществляется не по усмотрению суда.

Срок рассмотрения дел в кассации не будет превышать более шести месяцев.

"Верховный Суд как высший судебный орган сосредоточится на обеспечении единообразия судебной практики. Пересмотр судебных актов по инициативе судьи Верховного Суда будет возможен в исключительных случаях, если они приняты местными и кассационными судами вразрез судебной практики", – отметили в КС.

По указу президента назначены:

  • ​председатель кассационного суда по гражданским делам – Аскар Спартакович Смайлов и 37 судей;
  • ​по уголовным делам – Акан Маратович Жумагулов и 20 судей;
  • ​по административным делам – Берик Тулеутаевич Нажмиденов и 18 судей.

По распоряжению руководителя Судебной администрации назначен руководитель Департамента кассационных судов – Ержан Кайроллаевич Кужахметов.

Адреса кассационных судов в Астане:

  • ​по гражданским и уголовным делам – города Астана, ул. Бейбитшилик, 37;
  • ​по административным делам – города, Астана ул. Толе би, 53.

Принцип работы новых кассационных судов также разъяснили в Верховном суде.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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