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Общество

Интимные тайны и шантаж: необычную схему "полицейской" пары раскрыли в Казахстане

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 00:13 Фото: Zakon.kz
В Мангистауской области супружескую пару осудили за вымогательство 3 млн тенге. Они выдавали себя за полицейских и шантажировали клиентов, пользовавшихся интимными услугами, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. По их данным, приговор в отношении супругов Р. и А. был вынесен 25 сентября 2026 года.

Суд установил, что осужденные завладели данными клиентов человека, оказывающего интимные услуги.

"Осужденные, используя угрозы физического насилия и шантажа, завладели данными клиентов лица, оказывающего интимные услуги, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, требовали от потерпевших передачи 3 млн тенге", – говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель представил доказательства виновности подсудимых. Суд признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора.

В итоге А. назначили четыре года и шесть месяцев лишения свободы. Р. приговорили к четырем годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на один год.

Приговор не вступил в законную силу.

А в Алматы двое мужчин обратились в полицию после неудачной встречи с девушкой, с которой познакомились через объявление в интернете. Получив деньги за интимные услуги, женщина ушла под предлогом, что ненадолго отлучится, но так и не вернулась.

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Канат Болысбек
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