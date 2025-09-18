#АЭС в Казахстане
Происшествия

Схема за полмиллиона: раскрыт тайный путь нелегалов в Казахстан

сотрудники криминальной полиции, люди, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 09:48 Фото: YouTube/PolisiaKz
В Туркестанской области полицейскими перекрыт крупный канал незаконной миграции, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 18 сентября 2025 года, поделились в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК:

"11 сентября в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками криминальной полиции пресечена деятельность устойчивой преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции в приграничных районах Туркестанской области. Задержаны и водворены в ИВС четыре основных организатора и их пособники".

Установлено, что задержанные подозреваются в содействии гражданам ближнего зарубежья в незаконном пересечении государственной границы.

"За свои услуги они получали до 500 тыс. тенге с каждого мигранта. В ходе обысков у подозреваемых изъяты иностранные паспорта, фиктивные документы, электронные носители и средства связи".Пресс-служба МВД РК

В отношении организаторов начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса РК:

  • ст. 394 "Организация незаконной миграции",
  • ст. 392 "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан".

"Любые нарушения миграционного законодательства не останутся безнаказанными. Работа по пресечению каналов незаконной миграции продолжается", – предупредили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.

6 августа 2025 года стало известно, что в Алматинской области задержана преступная группа, организовавшая крупный канал незаконной миграции. По данным МВД, за свои "услуги" участники группировки получали от 150 до 700 тыс. тенге с каждого мигранта.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
