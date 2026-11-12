Двое алматинцев заплатили за "любовь", но встреча закончилась вызовом полиции

В Алматы двое мужчин обратились в полицию после неудачной встречи с девушкой, с которой познакомились через объявление в интернете. Получив деньги за интимные услуги, женщина ушла под предлогом, что ненадолго отлучится, но так и не вернулась, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города.

По предварительным данным, инцидент произошел в Алатауском районе. Мужчины нашли в интернете объявление об оказании интимных услуг и договорились о встрече с девушкой.

Встреча состоялась в одной из гостиниц города. Получив оговоренную сумму, женщина попросила мужчин подождать, объяснив, что ей нужно ненадолго отойти.

"Однако возвращаться не собиралась. Мужчины самостоятельно начали ее поиски и вскоре обнаружили женщину в одном из небольших продуктовых магазинов", – говорится в сообщении ДП.

После этого они вызвали полицию. Все участники происшествия были доставлены в районное управление полиции.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. Действиям каждой из сторон дадут правовую оценку.

5 октября 2026 года стало известно, что в Алматы накрыли сомнительную квартиру. Войдя в арендованное жилье, полицейские застали внутри четырех женщин в возрасте от 20 до 35 лет. Предварительно установлено, что каждая выполняла свою роль: одна занималась администрированием, другая принимала заявки, еще две, предположительно, оказывали интимные услуги.