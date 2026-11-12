Двое алматинцев заплатили за "любовь", но встреча закончилась вызовом полиции
Об этом 11 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города.
По предварительным данным, инцидент произошел в Алатауском районе. Мужчины нашли в интернете объявление об оказании интимных услуг и договорились о встрече с девушкой.
Встреча состоялась в одной из гостиниц города. Получив оговоренную сумму, женщина попросила мужчин подождать, объяснив, что ей нужно ненадолго отойти.
"Однако возвращаться не собиралась. Мужчины самостоятельно начали ее поиски и вскоре обнаружили женщину в одном из небольших продуктовых магазинов", – говорится в сообщении ДП.
После этого они вызвали полицию. Все участники происшествия были доставлены в районное управление полиции.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. Действиям каждой из сторон дадут правовую оценку.
5 октября 2026 года стало известно, что в Алматы накрыли сомнительную квартиру. Войдя в арендованное жилье, полицейские застали внутри четырех женщин в возрасте от 20 до 35 лет. Предварительно установлено, что каждая выполняла свою роль: одна занималась администрированием, другая принимала заявки, еще две, предположительно, оказывали интимные услуги.