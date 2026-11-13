Спецслужбы обратились с важным предупреждением к жителям Астаны
Фото: gov.kz
13 ноября в период с 9.00 до 18.00 ч. столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в условиях Казахского национального университета спорта (шоссе Каркаралы, 15) планируется проведение планового антитеррористического учения.
Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.
Предусмотрено введение мер ограничений, в т.ч. по движению пешеходов и транспорта в районе проведения учения.
"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложных сведений среди населения", – рассказали в столичном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.
Поделитесь новостью
Читайте также