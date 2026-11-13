Спецслужбы обратились с важным предупреждением к жителям Астаны

13 ноября в период с 9.00 до 18.00 ч. столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в условиях Казахского национального университета спорта (шоссе Каркаралы, 15) планируется проведение планового антитеррористического учения.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

Предусмотрено введение мер ограничений, в т.ч. по движению пешеходов и транспорта в районе проведения учения.