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Общество

Спецслужбы обратились с важным предупреждением к жителям Астаны

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 07:00 Фото: gov.kz
13 ноября в период с 9.00 до 18.00 ч. столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в условиях Казахского национального университета спорта (шоссе Каркаралы, 15) планируется проведение планового антитеррористического учения.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

Предусмотрено введение мер ограничений, в т.ч. по движению пешеходов и транспорта в районе проведения учения.

"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложных сведений среди населения", – рассказали в столичном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

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Канат Болысбек
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