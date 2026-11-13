Не любовь с первого взгляда: поездка в метро обернулась арестом и штрафом для двух алматинцев

В Алматы полицейские Жетысуского района привлекли к ответственности участников конфликта, произошедшего в вагоне метро, на участке между станциями "Райымбек" и "Абай", сообщает Zakon.kz.

В вагоне метро мужчина и женщина устроили ссору с криками и нецензурной бранью. По данным Департамента полиции Алматы, это нарушило общественный порядок и выразило неуважительное отношение к окружающим.

"По данному факту в отношении обоих граждан собраны административные материалы по факту мелкого хулиганства", – сообщили 12 ноября 2026 года правоохранители.

По решению суда женщине назначен штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге), а мужчина подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

Полиция призывает граждан сохранять спокойствие, уважать окружающих и не допускать конфликтного поведения в общественных местах.

Ранее досмотр на станции метро "Сарыарка" в Алматы закончился задержанием несовершеннолетнего пассажира. В кармане куртки 17-летнего юноши сотрудники полиции и службы безопасности обнаружили предмет, похожий на кастет.