Последняя капля: в Алматы принудительно закрыли ресторан

В Алматы принудительно закрыли ресторан. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города назвали причину, сообщает Zakon.kz.

Ситуация произошла в Жетысуском районе, где полицейские во время ночного рейда выявили несовершеннолетнюю в развлекательном заведении "5 Жулдыз" на улице Жангельдина.

"Девушка, 2010 года рождения, находилась в ресторане без сопровождения законных представителей. Ее доставили в Управление полиции, в отношении законного представителя собран административный материал. Проверка показала, что это не первое подобное нарушение. Ранее владельца заведения уже привлекали к ответственности и неоднократно предупреждали о недопустимости подобных фактов", – сообщили в полиции.

Но предупреждения проигнорировали. И индивидуального предпринимателя привлекли к ответственности, деятельность ресторана приостановлена на три месяца.

Увеселительные заведения города проверяют не только из-за посетителей, но и на предмет соблюдения требований к использованию топлива, мангалов и систем очистки воздуха. По состоянию на 10 ноября 2026 года в городе составлено 11 административных протоколов за нарушения Правил благоустройства на общую сумму 1 млн 211 тыс. тенге.