#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+3°
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+3°
$
443.62
492.24
5.36
Общество

Последняя капля: в Алматы принудительно закрыли ресторан

закрыто, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:20 Фото: pexels
В Алматы принудительно закрыли ресторан. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города назвали причину, сообщает Zakon.kz.

Ситуация произошла в Жетысуском районе, где полицейские во время ночного рейда выявили несовершеннолетнюю в развлекательном заведении "5 Жулдыз" на улице Жангельдина.

"Девушка, 2010 года рождения, находилась в ресторане без сопровождения законных представителей. Ее доставили в Управление полиции, в отношении законного представителя собран административный материал. Проверка показала, что это не первое подобное нарушение. Ранее владельца заведения уже привлекали к ответственности и неоднократно предупреждали о недопустимости подобных фактов", – сообщили в полиции.

Но предупреждения проигнорировали. И индивидуального предпринимателя привлекли к ответственности, деятельность ресторана приостановлена на три месяца.

Увеселительные заведения города проверяют не только из-за посетителей, но и на предмет соблюдения требований к использованию топлива, мангалов и систем очистки воздуха. По состоянию на 10 ноября 2026 года в городе составлено 11 административных протоколов за нарушения Правил благоустройства на общую сумму 1 млн 211 тыс. тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Ресторан Татьяны Булановой закрыли
08:48, 07 ноября 2025
Буланова закрыла свой ресторан
задержанные, монитор, полиция, Алматы
13:25, 11 марта 2025
Полиция Алматы закрыла два call-центра мошенников, управляемых иностранцем
Пешеходный переход, пешеходная зебра, дорожная зебра
17:47, 09 июля 2026
В полиции Алматы сделали жесткое заявление после двух смертельных ДТП
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
10:33, Сегодня
Усман Нурмагомедов не допущен на турнир RAF в Абу-Даби из-за драки с Двалишвили
Джон ван’т Шкип рассказал о подготовке сборной Казахстана к матчу с Молдовой
10:09, Сегодня
Джон ван’т Шкип рассказал о подготовке сборной Казахстана к матчу с Молдовой
Андрей Демченко прокомментировал возвращение на пост главного тренера &quot;Жениса&quot;
09:45, Сегодня
Андрей Демченко прокомментировал возвращение на пост главного тренера "Жениса"
&quot;Хотим взять реванш&quot;: Стас Покатилов поделился ожиданиями от ответного матча с Молдовой
09:15, Сегодня
"Хотим взять реванш": Стас Покатилов поделился ожиданиями от ответного матча с Молдовой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: