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Общество

Не переплачивают ли пассажиры за авиабилеты, проверят в Казахстане

общественный совет Минторговли, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 10:18 Фото: Министерство торговли и интеграции РК
В Казахстане проверят цены на внутренние авиарейсы и механизм их формирования, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее поручение прозвучало в Министерстве торговли и интеграции на заседании Общественного совета по вопросам торговли и интеграции.

"Участники обсудили развитие электронной торговли, формирование единого регионального рынка цифровых услуг и прозрачность ценообразования на внутренние авиаперевозки. Заседание прошло под председательством Армана Шаккалиева и председателя Общественного совета Руслана Шаекина с участием представителей государственных органов, отраслевых ассоциаций и бизнес-сообщества", – рассказали 13 ноября 2026 года в Минторговли.

Одной из ключевых тем стало обеспечение равных условий конкуренции для казахстанских и зарубежных маркетплейсов. По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году объем розничной электронной торговли достиг 3,77 трлн тенге, увеличившись на 19,4%. Участники рассмотрели предложения по совершенствованию налогообложения, таможенного контроля и защите прав потребителей при трансграничных покупках.

Также обсудили инициативу создания единого цифрового рынка Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Туркменистана. Предложено упростить трансграничные расчеты, обеспечить взаимное признание электронных документов и создать благоприятные условия для работы IT-компаний.

Член общественного совета Марлен Смаилов поднял вопрос прозрачности формирования стоимости авиабилетов на внутренних рейсах.

"По итогам обсуждения Комитету по защите прав потребителей Минторговли совместно с Министерством транспорта и Агентством по защите и развитию конкуренции рекомендовано провести мониторинг стоимости билетов и изучить механизмы формирования тарифов. Также предложено рассмотреть внедрение календаря цен и уведомлений об изменении стоимости авиабилетов", – сообщили в ведомстве.

Все озвученные инициативы и рекомендации будут проработаны профильными государственными органами, а их реализация остается на контроле Общественного совета.

В Минэнерго ранее прокомментировали вероятность существенного повышения цен на бензин в конце 2027 года.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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