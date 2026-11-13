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Общество

Зачем в Казахстане начнут искать безработных людей

поиск работы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 10:48 Фото: Минтруда/сгенерировано ИИ
В Казахстане внедряют новый подход к помощи с трудоустройством населения: "Цифровая служба занятости", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения 13 ноября 2026 года, в рамках Цифровой службы занятости задуман переход от заявительного принципа работы и разовых консультаций в карьерных центрах к проактивному предложению помощи и последовательному сопровождению соискателей вплоть до трудоустройства.

"Одно из ключевых направлений – выявление граждан, нуждающихся в содействии занятости, без необходимости их самостоятельного обращения в карьерные центры. На основе сведений государственных информационных систем определяются потенциальные соискатели, которым предлагается помощь в поиске работы. Получить такую помощь соискатель может на Электронной бирже труда Enbek.kz", – сообщили в Минтруда.

С согласия человека будет автоматически формироваться цифровое резюме, включающее сведения об образовании, трудовом опыте и профессиональных навыках.

С помощью искусственного интеллекта соискателю подбираются подходящие вакансии и формируются персональные рекомендации.

"Для взаимодействия с гражданами предусмотрен ИИ-помощник, доступный через мобильный телефон и работающий в формате диалога. Соискатель может рассказать о своих предпочтениях, уточнить условия работы и получить персональные рекомендации по вакансиям, возможностям обучения и другим мерам государственной поддержки занятости".Министерство труда

При этом, отмечают в министерстве, новый подход не ограничивается цифровым подбором вакансий.

Важная роль отводится специалистам карьерных центров, которые помогают воспользоваться предложенными возможностями и сопровождают его на различных этапах поиска работы.

"Специалист консультирует и сопровождает соискателя, помогает подготовить резюме, откликнуться на вакансии и взаимодействовать с работодателями. Если трудоустройство не состоялось, выясняет причины и совместно с гражданином определяет дальнейшие действия: продолжить поиск вакансий, скорректировать резюме или помочь подготовиться к следующему собеседованию", – рассказали в министерстве.

Для организации такой работы внедряются цифровые инструменты, позволяющие закреплять человека за специалистами, вести историю консультаций, планировать дальнейшие мероприятия и отслеживать результаты сопровождения.

Проект Цифровой службы занятости уже реализуют с июля 2026 года в Павлодарской и Мангистауской областях. За этот период предложения о содействии в трудоустройстве направили 59,2 тыс. человек. На сегодняшний день в рамках проекта трудоустроены 7,5 тыс. человек.

До конца 2026 года министерство планирует масштабирование Цифровой службы занятости на все регионы страны.

Ранее Zakon.kz рассказывал, можно ли трудиться на нескольких работах в Казахстане и на каких условиях.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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