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Общество

Токаев высказался о коррупционном сообществе

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 15:20 Фото: Zakon.kz
На оперативном совещании Совета Безопасности президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал коррупционное сообщество врагами, вынашивающими планы дискредитации и подрыва "Народной стройки", сообщает Zakon.kz.

Глава государства заявил, что в новой исторической эпохе мы не имеем права топтаться на месте, довольствоваться прежними успехами, почивать на лаврах.

"Лень и безразличие – не попутчики в строительстве Справедливого Казахстана. А коррупционное сообщество – наши враги, которые уже вынашивают планы дискредитации и подрыва "Народной стройки". Этого, конечно же, мы не допустим. Все объекты социальной инфраструктуры, включая дороги, аэропорты, поликлиники, реабилитационные центры, дома творчества, школы, спортивные объекты, должны быть построены качественно. Так и будет. А правильное расходование государственных средств обеспечит специальная Государственная комиссия. Ее состав будет опубликован в начале следующей недели", – сказал президент.

Таким образом, продолжил он, мы начинаем великий поход, конечная цель которого – народное благополучие, благосостояние в соответствии с конституционными принципами – Закон, Справедливость и Порядок.


"Этот путь будет нелегким, скорее, тернистым, но дорогу осилит идущий", – подытожил Токаев.

В своем выступлении он также прокомментировал задержание руководителей АО "Самрук-Қазына" и АО "НК "Қазақстан темір жолы". И озвучил масштабы выявленных коррупционных преступлений в стране.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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