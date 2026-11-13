Астану и Алматы накроют снег и дожди, а в Шымкенте потеплеет до +14°С

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

О погоде на 14, 15 и 16 ноября 2026 года в трех крупнейших городах Казахстана рассказали синоптики РГП "Казгидромет". Если в Астане и Алматы ожидаются дожди со снегом, то в Шымкенте столбики термометров поднимутся до +14°С, сообщает Zakon.kz.

Астана 14 ноября: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем -1+1°С.

15 ноября: переменная облачность, ночью снег, гололед, туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем 0+2°С.

16 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем 0+2°С. Алматы 14 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3 -8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +5+7°С.

15 ноября: переменная облачность, днем осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +5+7°С.

16 ноября: облачно, ночью снег. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +2+4°С. Материал по теме Сказка среди гор: фотограф показал невероятное преображение Большого Алматинского озера Шымкент 14 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +10+12°С.

15 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.16 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С. С прогнозом по всему Казахстану на ближайшие три дня можно ознакомиться по этой ссылке.

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