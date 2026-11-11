Сильный снег: штормовое предупреждение объявили в Алматы
Фото: Zakon.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы 11 ноября 2026 года рассказал о штормовом предупреждении от РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
12 ноября ночью в горных зонах Бостандыкского и Медеуского районов временами ожидается сильный снег.
Также прогнозируется северо-западный ветер с порывами 15–20 м/с.
ДЧС Алматы призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности:
- не парковать автомобили вблизи слабо закреплённых конструкций и под деревьями;
- отложить походы в горы до улучшения погодных условий;
- быть внимательными и осторожными при передвижении по городу и за его пределами.
В Алматы ночью 10 ноября начался сильный дождь, который привел к подтоплениям. Вход в метро на одной из станций оказался недоступен. Также по проспекту Достык провалился тротуар.
По данным синоптиков РГП "Казгидромет", дождь в городе закончится 13 ноября. На смену ему придут заморозки до -5°С.
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