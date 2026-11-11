Сильный снег: штормовое предупреждение объявили в Алматы

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы 11 ноября 2026 года рассказал о штормовом предупреждении от РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

12 ноября ночью в горных зонах Бостандыкского и Медеуского районов временами ожидается сильный снег.

Также прогнозируется северо-западный ветер с порывами 15–20 м/с.

ДЧС Алматы призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности:

не парковать автомобили вблизи слабо закреплённых конструкций и под деревьями;

отложить походы в горы до улучшения погодных условий;

быть внимательными и осторожными при передвижении по городу и за его пределами.

В Алматы ночью 10 ноября начался сильный дождь, который привел к подтоплениям. Вход в метро на одной из станций оказался недоступен. Также по проспекту Достык провалился тротуар.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", дождь в городе закончится 13 ноября. На смену ему придут заморозки до -5°С.

