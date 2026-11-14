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Общество

473 пропавших человека найдены живыми благодаря волонтерам в Костанайской области

Спасатели, помощь, горы , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 10:17 Фото: Zakon.kz
В Костанайской области добровольный поисково-спасательный отряд "Регион-10" уже семь лет помогает искать пропавших людей, спасать жизни и поддерживать тех, кто оказался в беде, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве культуры и информации отметили, что за это время волонтеры провели более 621 поисково-спасательной операции. В результате 473 человека найдены живыми.

"Отряд объединяет более 180 активных волонтеров старше 18 лет и 30 подростков. Работа ведется круглосуточно и на безвозмездной основе. Волонтеры проводят поиски в городской и природной среде, обучают новых участников, организуют профилактические мероприятия и помогают при чрезвычайных ситуациях", – уточнили в ведомстве.

"Регион-10" тесно взаимодействует с полицией, Департаментом по чрезвычайным ситуациям, местными исполнительными органами и общественными организациями. Волонтеры участвовали в ликвидации последствий пожаров и паводков, гуманитарных акциях, совместных учениях и рейдах по безопасности.

За годы работы отряд расширил свою деятельность: филиалы открыты в Лисаковске и Рудном, а в 2024 году начал работу собственный штаб для подготовки новых волонтеров.

Ранее в МЧС РК рассказали, что за первое полугодие 2026 года в горах Алматы и Алматинской области спасательными подразделениями проведено 164 поисково-спасательных рейда, в ходе которых спасены 217 человек, в том числе 42 несовершеннолетних. Первая доврачебная помощь оказана 34 пострадавшим. Троих туристов спасти не удалось.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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