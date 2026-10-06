8 дней поисков пока не дали результата: в горах Алматы не могут найти туриста из Кореи – фоторепортаж

130 спасателей, полицейских и волонтеров уже больше недели ищут в горах Алматы 73-летнего гражданина Южной Кореи. Zakon.kz расскажет, что известно к этому часу.

29 сентября спасателям стало известно об исчезновении иностранца в горах Алматы. Днем ранее гость из Южной Кореи вместе с группой поднялся по канатной дороге "Шымбулак". После чего сказал коллегам, что хочет прогуляться, а дальше сам без сопровождения спустится в город. Однако в гостиницу он так и не вернулся.

Масштабные поисково-спасательные работы были развернуты в районе Талгарского перевала на высоте около 3 200 метров. Вот уже восьмой день около 130 спасателей, полицейских и волонтеров круглосуточно прочесывают труднодоступные участки горной местности, ущелья, склоны, маршруты в направлении перевалов и вершин. Также была обследована акватория расположенных в районе водоемов.

"Поисково-спасательная операция ведется непрерывно в условиях сложного рельефа, значительной площади территории и резких перепадов высот. Тщательно осматриваются труднодоступные участки, горные склоны, ущелья и все остальные трудные для прохождения места. В работах участвуют силы и средства МЧС, ДП, волонтеры, 10 единиц техники, восемь кинологических расчетов, 11 беспилотных летательных аппаратов и авиация. Сколько пострадавший может оставаться в горах живым, спрогнозировать невозможно, на это влияет множество факторов. Согласно правилам, поисково-спасательные работы ведутся 10 суток, далее могут быть продолжены по вновь открывшимся обстоятельствам". МЧС РК

В МЧС РК отметили, что данный случай далеко не единственный. В ведомстве привели данные: за первое полугодие 2026 года в горах Алматы и Алматинской области спасательными подразделениями проведено 164 поисково-спасательных работ, в ходе которых спасено 217 человек, в том числе 42 несовершеннолетних. Первая доврачебная помощь оказана 34 пострадавшим. Троих туристов спасти не удалось.

"Большинство отдыхающих пропадают в ущелье Левый Талгар, на пиках Большого и Малого Алматинских ущелий. В горной местности Алматы и прилегающих районах Алматинской области имеются 18 горных хижин, где терпящие бедствие туристы могут дождаться помощи. Они оснащены аптечками, станциями для зарядки мобильных устройств, теплыми одеялами и запасом продуктов длительного хранения. Периодически они проверяются и в них пополняется аварийный запас. Кроме того, функционируют четыре контрольно-спасательных пункта, два из которых были введены в эксплуатацию в 2025 году. Это позволило существенно сократить время оказания помощи пострадавшим туристам на отдельных маршрутах до трех-четырех часов". МЧС РК

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

В осеннем сезоне на территории Алматы обеспечена готовность двух профессиональных спасательных подразделений – Республиканского оперативно-спасательного отряда "Барыс" МЧС и Службы спасения ДЧС Алматы. В поисково-спасательных работах в горной местности задействованы 194 спасателя, 60 единиц техники и два вертолета. Дополнительную помощь оказывают волонтеры Федерации альпинизма и Добровольной спасательной службы.

"Перед выходом в горную местность необходимо учитывать уровень физической подготовки, состояние здоровья и погодные условия. При ухудшении самочувствия следует незамедлительно обратиться за помощью", – рекомендуют спасатели.

Спасатели назвали основные правила безопасности в горах:

Планируйте маршрут заранее, изучите дорогу, отметьте точки отдыха и пути выхода;

Проверяйте прогноз погоды – в горах погодные условия меняются стремительно. При ухудшении условий отложите поход;

Сообщайте близким, куда направляетесь и когда планируете вернуться;

Надевайте удобную и теплую одежду;

Берите с собой воду и перекус – обезвоживание и голод снижают силы и внимание;

Обязательно возьмите аптечку, фонарь и средства навигации;

Не отправляйтесь в горы в одиночку – в компании безопаснее;

Берегите силы, рассчитывайте нагрузку и делайте остановки для отдыха;

Не подходите близко к обрывам, осыпям и другим опасным участкам;

Оставайтесь на тропе – не срезайте путь и не рискуйте.

Горы требуют внимательности и ответственного отношения. Соблюдение простых правил поможет сделать отдых безопасным и комфортным. В случае чрезвычайной ситуации звоните на "112", поделитесь своими координатами и ориентирами.