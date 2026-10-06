#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
Статьи

8 дней поисков пока не дали результата: в горах Алматы не могут найти туриста из Кореи – фоторепортаж

Горы, спасатели , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 15:31 Фото: Zakon.kz
130 спасателей, полицейских и волонтеров уже больше недели ищут в горах Алматы 73-летнего гражданина Южной Кореи. Zakon.kz расскажет, что известно к этому часу.

29 сентября спасателям стало известно об исчезновении иностранца в горах Алматы. Днем ранее гость из Южной Кореи вместе с группой поднялся по канатной дороге "Шымбулак". После чего сказал коллегам, что хочет прогуляться, а дальше сам без сопровождения спустится в город. Однако в гостиницу он так и не вернулся.

Масштабные поисково-спасательные работы были развернуты в районе Талгарского перевала на высоте около 3 200 метров. Вот уже восьмой день около 130 спасателей, полицейских и волонтеров круглосуточно прочесывают труднодоступные участки горной местности, ущелья, склоны, маршруты в направлении перевалов и вершин. Также была обследована акватория расположенных в районе водоемов.

"Поисково-спасательная операция ведется непрерывно в условиях сложного рельефа, значительной площади территории и резких перепадов высот. Тщательно осматриваются труднодоступные участки, горные склоны, ущелья и все остальные трудные для прохождения места. В работах участвуют силы и средства МЧС, ДП, волонтеры, 10 единиц техники, восемь кинологических расчетов, 11 беспилотных летательных аппаратов и авиация. Сколько пострадавший может оставаться в горах живым, спрогнозировать невозможно, на это влияет множество факторов. Согласно правилам, поисково-спасательные работы ведутся 10 суток, далее могут быть продолжены по вновь открывшимся обстоятельствам".МЧС РК

В МЧС РК отметили, что данный случай далеко не единственный. В ведомстве привели данные: за первое полугодие 2026 года в горах Алматы и Алматинской области спасательными подразделениями проведено 164 поисково-спасательных работ, в ходе которых спасено 217 человек, в том числе 42 несовершеннолетних. Первая доврачебная помощь оказана 34 пострадавшим. Троих туристов спасти не удалось.

"Большинство отдыхающих пропадают в ущелье Левый Талгар, на пиках Большого и Малого Алматинских ущелий. В горной местности Алматы и прилегающих районах Алматинской области имеются 18 горных хижин, где терпящие бедствие туристы могут дождаться помощи. Они оснащены аптечками, станциями для зарядки мобильных устройств, теплыми одеялами и запасом продуктов длительного хранения. Периодически они проверяются и в них пополняется аварийный запас. Кроме того, функционируют четыре контрольно-спасательных пункта, два из которых были введены в эксплуатацию в 2025 году. Это позволило существенно сократить время оказания помощи пострадавшим туристам на отдельных маршрутах до трех-четырех часов".МЧС РК
Горы, спасатели, кинологи , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 15:31

Фото: МЧС РК

Горы, спасатели , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 15:31

Фото: МЧС РК

В осеннем сезоне на территории Алматы обеспечена готовность двух профессиональных спасательных подразделений – Республиканского оперативно-спасательного отряда "Барыс" МЧС и Службы спасения ДЧС Алматы. В поисково-спасательных работах в горной местности задействованы 194 спасателя, 60 единиц техники и два вертолета. Дополнительную помощь оказывают волонтеры Федерации альпинизма и Добровольной спасательной службы.

"Перед выходом в горную местность необходимо учитывать уровень физической подготовки, состояние здоровья и погодные условия. При ухудшении самочувствия следует незамедлительно обратиться за помощью", – рекомендуют спасатели.

Спасатели назвали основные правила безопасности в горах:

  • Планируйте маршрут заранее, изучите дорогу, отметьте точки отдыха и пути выхода;
  • Проверяйте прогноз погоды – в горах погодные условия меняются стремительно. При ухудшении условий отложите поход;
  • Сообщайте близким, куда направляетесь и когда планируете вернуться;
  • Надевайте удобную и теплую одежду;
  • Берите с собой воду и перекус – обезвоживание и голод снижают силы и внимание;
  • Обязательно возьмите аптечку, фонарь и средства навигации;
  • Не отправляйтесь в горы в одиночку – в компании безопаснее;
  • Берегите силы, рассчитывайте нагрузку и делайте остановки для отдыха;
  • Не подходите близко к обрывам, осыпям и другим опасным участкам;
  • Оставайтесь на тропе – не срезайте путь и не рискуйте.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 15:31
"Мы ждали его 19 лет": история Сергея Михеева, найденного на леднике в Алматы

Горы требуют внимательности и ответственного отношения. Соблюдение простых правил поможет сделать отдых безопасным и комфортным. В случае чрезвычайной ситуации звоните на "112", поделитесь своими координатами и ориентирами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
Читайте также
Пропавшего туриста из Кореи ищут в горах Алматы: что известно
20:34, 30 сентября 2026
Пропавшего туриста из Кореи ищут в горах Алматы: что известно
Около недели в горах Алматы ищут пропавшего 73-летнего туриста из Кореи: что известно
22:19, 03 октября 2026
Около недели в горах Алматы ищут пропавшего 73-летнего туриста из Кореи: что известно
Поиски не прекращаются: кинологи, волонтеры и дроны работают в горах Алматы
21:33, 04 октября 2026
Кинологи, волонтеры и дроны: как идут поиски иностранного туриста в горах Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Женская сборная Казахстана WU-19 разгромно проиграла Румынии в квалификации ЕВРО
15:54, Сегодня
Женская сборная Казахстана WU-19 крупно проиграла Румынии в квалификации ЕВРО-2027
Мовсар Евлоев
15:46, Сегодня
"Как его не уволили из UFC": легенда Джонсон высказался о Евлоеве перед боем с Волкановски
Дастан Сатпаев выходит на поле
15:30, Сегодня
Chels Zone оценил выступление Дастана Сатпаева за "Бёрнли"
&quot;Вне нашего контроля&quot;: Джордж Расселл оценил свои шансы на титул после схода в Бахрейне
15:04, Сегодня
"Вне нашего контроля": Джордж Расселл оценил свои шансы на титул после схода в Бахрейне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: