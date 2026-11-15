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Грузовики один за другим отправляют на штрафстоянки в Алматы: что происходит

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 06:40 Фото: freepik
В Алматы во время ночного рейда в Наурызбайском районе полицейские проверили 18 грузовиков и выявили десятки нарушений, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 14 ноября 2026 года в Департаменте полиции Алматы, проверка прошла в рамках акции "Таза Казахстан". Стражи порядка из-за нарушений отправили восемь грузовых машин на специализированную штрафную стоянку.

Среди наиболее частых нарушений – отсутствие необходимых документов, несоответствие транспорта техническим требованиям, нарушения правил эксплуатации и использования государственных регистрационных знаков.

"Рейд направлен на повышение дорожной и экологической безопасности. Ни один выявленный факт не остается без внимания полиции", – отметили правоохранители.

В полиции указали, что проверки грузового транспорта продолжатся во всех районах мегаполиса.

Ранее в Алматы 41-летнего мужчину арестовали из-за призыва к проведению несанкционированной акции протеста против весовых ограничений для грузового транспорта.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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