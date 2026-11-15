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Мужчина пропал в степи по пути в Балхаш: чем закончились поиски

Степь, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 07:27 Фото: pexels
В Актогайском районе Карагандинской области спасатели провели поисково-спасательные работы по установлению местонахождения пропавшего мужчины, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, мужчина 1982 года рождения пешком направлялся с зимовки в город Балхаш, однако по пути потерял ориентир и заблудился. Во время поисковых работ спасатели установили связь с мужчиной и получили от него геолокацию с точными координатами.

"По указанным координатам спасатели обнаружили мужчину в 10 километрах севернее зимовки", – проинформировали 14 ноября 2026 года в ведомстве.

Мужчину доставили в город Балхаш. Сообщается, что в медицинской помощи он не нуждался.

А в Алматинской области спасатели искали двух туристов в горах. Юноши 17 и 18 лет не смогли самостоятельно спуститься с гор.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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