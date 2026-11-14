Горный маршрут оказался не по силам: двух туристов искали спасатели в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В горах Карасайского района Алматинской области двум молодым людям потребовалась помощь спасателей. Юноши 17 и 18 лет не смогли самостоятельно спуститься с гор в районе выше поляны Терра и обратились за помощью, сообщает Zakon.kz.
На поисково-спасательные работы выехали сотрудники Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС Казахстана. Они обнаружили туристов на высоте около 2600 м.
Молодые люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались. Спасатели сопроводили их вниз, в ущелье Проходное, после чего организовали безопасное возвращение в город.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы девушке потребовалась помощь спасателей после того, как она получила травму ноги и не смогла самостоятельно спуститься.
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