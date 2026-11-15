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Общество

Министр транспорта поставила точку в спорах о детских колясках в автобусах

ребенок в коляске в автобусе, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 14:59 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
В Казахстане продолжают обсуждать новые правила перевозки детских колясок в общественном транспорте. На фоне многочисленных обращений родителей ситуацию прокомментировала министр транспорта Асель Жанасова, сообщает Zakon.kz.

Глава ведомства опубликовала разъяснение в социальных сетях, подчеркнув, что никаких ограничений на проезд с детскими колясками вводить не планируется.

"Никакого запрета на проезд с детскими колясками в автобусах нет и не будет", – заявила министр.

По ее словам, при возможности родители могут складывать коляску. Однако делать это необязательно, если ребенок спит или находится внутри.

"Если это неудобно, ребенок спит или находится в коляске, вы можете спокойно продолжать поездку с разложенной коляской, соблюдая меры безопасности", – пояснила глава Минтранспорта.

Министр также подчеркнула, что никто не вправе заставлять родителей складывать коляску или покидать автобус только из-за того, что они едут с маленьким ребенком.

На фоне поступающих обращений она приняла решение пересмотреть соответствующие правила, чтобы исключить неоднозначные трактовки и обеспечить удобство и безопасность пассажиров.

Ранее в министерстве также опровергли информацию о запрете проезда с детскими колясками. Там пояснили, что штрафы, высадка из автобуса и другие санкции за перевозку коляски в разложенном виде не предусмотрены.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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