Снегопады и дожди со снегом обрушатся на два региона Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 16 ноября
Фото: Telegram/qazavtojol
Дорожный прогноз на сегодня, 16 ноября 2026 года, предоставила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол". Водителей призвали быть осторожными на дорогах из-за осадков и гололеда, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно предоставленной информации, в понедельник осадки в виде дождей со снегом и снегопада ожидаются в двух регионах республики:
- в Алматинской области,
- в Актюбинской области.
"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили казахстанцев.
В связи с вышеперечисленным водителям рекомендуют:
- учитывать погодные условия,
- соблюдать безопасную дистанцию,
- выбирать скорость с учетом состояния дороги,
- избегать резких маневров.
Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог, как подсказали гражданам, можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).
Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 16 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы и во всех 17 областях Казахстана.
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