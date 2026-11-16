Снегопады и дожди со снегом обрушатся на два региона Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 16 ноября

Дорожный прогноз на сегодня, 16 ноября 2026 года, предоставила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол". Водителей призвали быть осторожными на дорогах из-за осадков и гололеда, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно предоставленной информации, в понедельник осадки в виде дождей со снегом и снегопада ожидаются в двух регионах республики:

в Алматинской области,

в Актюбинской области.

"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили казахстанцев.

В связи с вышеперечисленным водителям рекомендуют:

учитывать погодные условия,

соблюдать безопасную дистанцию,

выбирать скорость с учетом состояния дороги,

избегать резких маневров.

Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог, как подсказали гражданам, можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 16 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы и во всех 17 областях Казахстана.