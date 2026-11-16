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Общество

Снегопады и дожди со снегом обрушатся на два региона Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 16 ноября

Казахстан, дороги, погода, водители, предупреждение, непогода, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 10:04 Фото: Telegram/qazavtojol
Дорожный прогноз на сегодня, 16 ноября 2026 года, предоставила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол". Водителей призвали быть осторожными на дорогах из-за осадков и гололеда, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно предоставленной информации, в понедельник осадки в виде дождей со снегом и снегопада ожидаются в двух регионах республики:

  • в Алматинской области,
  • в Актюбинской области.
"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили казахстанцев.

В связи с вышеперечисленным водителям рекомендуют:

  • учитывать погодные условия,
  • соблюдать безопасную дистанцию,
  • выбирать скорость с учетом состояния дороги,
  • избегать резких маневров.

Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог, как подсказали гражданам, можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 16 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы и во всех 17 областях Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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