Дожди со снегом и снегопады обрушатся на 12 регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 11.11.2026

В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на сегодня, 11 ноября 2026 года, а также обратились к водителям с важным призывом, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации, в среду ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снегопады:

в Акмолинской области,

в Алматинской области,

в Актюбинской области,

в Павлодарской области,

в Карагандинской области,

в Кызылординской области,

в Костанайской области,

в Туркестанской области,

в Восточно-Казахстанской области,

в области Абай,

в области Жетысу,

в области Улытау.

Также сообщается, что на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.

"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров", – призвали в нацкомпании.

Кроме того, водителям подсказали, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).

Материал по теме "Казгидромет" обратился к жителям Астаны и еще пяти городов с предупреждением

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 11 ноября 2026 года.