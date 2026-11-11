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Общество

Дожди со снегом и снегопады обрушатся на 12 регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 11.11.2026

Казахстан, дороги, погода, водители, предупреждение, непогода, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 08:45 Фото: Telegram/qazavtojol
В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на сегодня, 11 ноября 2026 года, а также обратились к водителям с важным призывом, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации, в среду ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снегопады:

  • в Акмолинской области,
  • в Алматинской области,
  • в Актюбинской области,
  • в Павлодарской области,
  • в Карагандинской области,
  • в Кызылординской области,
  • в Костанайской области,
  • в Туркестанской области,
  • в Восточно-Казахстанской области,
  • в области Абай,
  • в области Жетысу,
  • в области Улытау.

Также сообщается, что на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.

"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров", – призвали в нацкомпании.

Кроме того, водителям подсказали, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 08:45
"Казгидромет" обратился к жителям Астаны и еще пяти городов с предупреждением

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 11 ноября 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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