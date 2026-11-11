Дожди со снегом и снегопады обрушатся на 12 регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 11.11.2026
Фото: Telegram/qazavtojol
В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на сегодня, 11 ноября 2026 года, а также обратились к водителям с важным призывом, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно информации, в среду ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снегопады:
- в Акмолинской области,
- в Алматинской области,
- в Актюбинской области,
- в Павлодарской области,
- в Карагандинской области,
- в Кызылординской области,
- в Костанайской области,
- в Туркестанской области,
- в Восточно-Казахстанской области,
- в области Абай,
- в области Жетысу,
- в области Улытау.
Также сообщается, что на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.
"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров", – призвали в нацкомпании.
Кроме того, водителям подсказали, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 11 ноября 2026 года.
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