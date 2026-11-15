Опубликовано штормовое предупреждение на 16 ноября

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 16 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы и во всех семнадцати областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью на дорогах ожидается гололедица, ночью и утром – туман.

Ночью на западе, севере и востоке Акмолинской области ожидаются снег и гололед. Ночью и утром на севере, юге и востоке – туман. Ночью на западе и севере ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Кокшетау ночью – порывы ветра до 15 м/с.

В Алматы ночью и утром ожидается туман. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, временами ожидаются туман и порывы ветра 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман. В горных районах – порывы ветра 15-20 м/с. На севере и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре и горных районах области Жетысу ожидается туман. В районе Алакольских озер – порывы ветра 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман. На западе и юге – порывы ветра 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидается туман. На западе и севере – порывы ветра 15-20 м/с. В Актау ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и востоке области Улытау ожидается туман. Утром и днем на севере, юге и в центре – порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и востоке Карагандинской области ожидается туман. Днем на юге – порывы ветра до 15 м/с. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

На севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, снег и гололед. Ночью и утром на западе и севере – туман. Ночью на юге и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидаются дождь и снег, ночью и утром – туман и гололед.

На западе, севере и востоке Костанайской области ожидаются осадки, преимущественно дождь, гололед. Ночью и утром на севере и востоке – туман. На западе и севере ожидается ветер 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидаются осадки, преимущественно дождь, гололед, порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром также ожидается туман.

В Актюбинской области ожидаются осадки, ночью на северо-западе временами сильные, преимущественно дождь. На севере и востоке ожидается гололед.

На севере, юге и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах ожидается ветер 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке и в центре Кызылординской области ожидается туман. Днем в центре и на востоке – порывы ветра 15-20 м/с. На юго-западе и севере ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью и утром ожидается туман.

На западе и севере Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, снег и гололед. На севере и востоке – туман. Ночью на западе, севере и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается туман, ночью – порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем на севере – порывы ветра 15-20 м/с.

На западе, востоке и в центре Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре также ожидается туман.

Ночью и утром на севере и в центре области Абай ожидается туман.

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