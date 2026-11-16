#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
444.3
490.91
5.41
Общество

В Казахстане скопилось около 70 млрд тонн промышленных отходов

Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник , фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 10:47 Фото: akorda.kz
Вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан в своем ответе на депутатский запрос сообщил о работе по инвентаризации минеральных техногенных образований в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Минеральные техногенные образования, или ТМО, – это скопления отходов горнодобывающей, горно-перерабатывающей, металлургической и энергетической промышленности (породы, шлаки, шламы, хвосты обогащения), которые содержат полезные компоненты и могут использоваться повторно.

"Мероприятия по вовлечению ТМО во вторичную переработку также осуществляются в рамках Комплексного плана развития отрасли редких и редкоземельных металлов на 2023-2027 годы. С учетом того, что соответствующие работы уже ведутся, министерство не усматривает необходимости в создании отдельной рабочей группы. В течение 2025 года в Единый кадастр государственного фонда недр внесено 1 110 паспортов объектов ТМО", – говорится в ответе Ирана Шархана.

Он уточнил, что по состоянию на 1 января 2026 года в кадастре учтено 1 833 объекта ТМО.

"Общая масса накопленных ТМО оценивается в 69 млрд тонн. Основную часть составляют вскрышные, подготовительные и горнопроходческие породы. Дорожной картой предусмотрены формирование цифрового перечня объектов ТМО, включая бесхозяйные объекты, подготовка проектно-сметной документации на полевые работы в декабре 2026 года, а также полевое обследование и картирование бесхозяйных ТМО в 2027-2029 годах", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что правила физической защиты радиоактивных отходов утвердили в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
Ветеринар, ветеринары, ветеринарная клиника, ветклиника
13:22, 13 февраля 2026
Более 70 млрд выделят на повышение зарплаты ветеринарам
Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник
17:37, 29 октября 2025
За скрытую добычу под видом разведки хотят отзывать лицензии в Казахстане
Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота
10:31, 11 ноября 2025
В Казахстане нашли новые месторождения золота и меди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина на приеме подачи
11:02, Сегодня
Рыбакина сравнялась с Винус Уильямс по количеству недель на первом месте рейтинга WTA
Молодёжная сборная России
10:42, Сегодня
Немецкий хоккейный союз обратился с запросом к IIHF по поводу участия России на ЧМ-2027
Мирра Андреева с кубком за победу на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе
10:21, Сегодня
Сколько заработала Мирра Андреева за победу на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе
FIDE World Senior Chess Championships
10:02, Сегодня
Казахстанские шахматисты выиграли "золото" и "бронзу" чемпионата мира среди сеньоров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: