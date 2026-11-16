В Казахстане скопилось около 70 млрд тонн промышленных отходов

Вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан в своем ответе на депутатский запрос сообщил о работе по инвентаризации минеральных техногенных образований в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Минеральные техногенные образования, или ТМО, – это скопления отходов горнодобывающей, горно-перерабатывающей, металлургической и энергетической промышленности (породы, шлаки, шламы, хвосты обогащения), которые содержат полезные компоненты и могут использоваться повторно.

"Мероприятия по вовлечению ТМО во вторичную переработку также осуществляются в рамках Комплексного плана развития отрасли редких и редкоземельных металлов на 2023-2027 годы. С учетом того, что соответствующие работы уже ведутся, министерство не усматривает необходимости в создании отдельной рабочей группы. В течение 2025 года в Единый кадастр государственного фонда недр внесено 1 110 паспортов объектов ТМО", – говорится в ответе Ирана Шархана.

Он уточнил, что по состоянию на 1 января 2026 года в кадастре учтено 1 833 объекта ТМО.

"Общая масса накопленных ТМО оценивается в 69 млрд тонн. Основную часть составляют вскрышные, подготовительные и горнопроходческие породы. Дорожной картой предусмотрены формирование цифрового перечня объектов ТМО, включая бесхозяйные объекты, подготовка проектно-сметной документации на полевые работы в декабре 2026 года, а также полевое обследование и картирование бесхозяйных ТМО в 2027-2029 годах", – добавил спикер.

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