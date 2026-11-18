Депутат Курултая Олжас Нуралдинов 18 ноября 2026 года предложил изменить правила налогообложения самозанятых в Казахстане. В частности, заменить месячный лимит доходов годовым и исключить комиссии цифровых платформ из расчета заработка, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат считает, что действующий с 1 января 2026 года налоговый режим для самозанятых позволяет гражданам легализовать доходы и получать социальную защиту, однако отдельные его требования не учитывают реальные условия работы.

В связи с этим он предлагает пересмотреть некоторые положения Налогового кодекса, чтобы снизить нагрузку на работников.

"Согласно статье 718 Налогового кодекса, для применения данного режима ежемесячный доход самозанятого гражданина не должен превышать 300 месячных расчетных показателей (МРП). Однако это требование не учитывает специфику сезонных видов деятельности, таких как туризм, строительство, ремонт жилья, пассажирские перевозки и благоустройство территорий. Во многих из этих сфер граждане получают основной доход лишь в течение нескольких месяцев в году. Например, летом количество заказов может значительно увеличиваться, тогда как зимой объем работы сокращается, а иногда она вовсе отсутствует", – озвучил Олжас Нуралдинов.

Он отметил, что из-за этого в пик сезона специалисты, которые могли бы больше работать и зарабатывать, вынуждены искусственно тормозить свою деятельность, чтобы не потерять право на специальный налоговый режим.

"К примеру, один гражданин ежемесячно зарабатывает 500 тыс. тенге и за год получает 6 млн тенге. Другой может зарабатывать по 1,5 млн тенге в течение четырех месяцев. Его годовой доход также составит 6 млн тенге. Однако из-за превышения установленного месячного лимита второй гражданин лишается возможности применять данный налоговый режим. Учитывая изложенное, фракция "Ак жол" предлагает заменить действующее ограничение в размере 300 МРП в месяц годовым лимитом в размере 3 600 МРП. При этом предлагаемое изменение не предусматривает увеличения общего годового предела дохода. В то же время оно позволит гражданам свободно зарабатывать, не вынуждая их искусственно ограничивать свои доходы", – сказал депутат.

Он также напомнил, что сегодня многие самозанятые граждане зарабатывают на жизнь, оказывая услуги через цифровые платформы

"К примеру, комиссия платформы "Яндекс Go" в отдельных случаях достигает 23% от стоимости заказа. Эти средства удерживаются самой платформой, то есть фактически не поступают водителю или курьеру. Возникает закономерный вопрос: насколько правильно учитывать в качестве дохода гражданина средства, которые он фактически не получил? Наше предложение заключается в следующем: комиссия должна удерживаться самой платформой, а доход самозанятого гражданина следует рассчитывать исходя из суммы, фактически остающейся в его распоряжении после вычета комиссии. В связи с изложенным Демократическая партия "Ак жол" просит всесторонне рассмотреть обозначенные вопросы и принять соответствующие меры по их решению", – резюмировал Олжас Нуралдинов.

4 ноября 2026 года депутат Курултая Гульзира Атабаева предложила разработать меры защиты доходов таксистов и курьеров при длительных сбоях цифровых платформ, включая возможность компенсаций за потерянный заработок.