Минздрав изменит подходы к оказанию медпомощи лицам с хроническими заболеваниями
Проект направлен на повышение качества и своевременность оказания медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, укрепить профилактическую направленность системы здравоохранения и улучшить контроль над состоянием здоровья населения.
Определены конкретные сроки и минимальный набор исследований для различных категорий хронических заболеваний, что позволяет повысить эффективность профилактики осложнений.
В частности, предлагаются изменения в правила оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями, периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований.
Кроме того, дополнен Перечень медицинских услуг, оказываемых при заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению в системе обязательного социального медицинского страхования, определенными видами медицинской помощи.
Министерство здравоохранения отмечает, что принятие приказа позволит повысить качество и своевременность оказания медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, укрепить профилактическую направленность системы здравоохранения и улучшить контроль над состоянием здоровья населения.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 октября.