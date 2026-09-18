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Право

Минздрав изменит подходы к оказанию медпомощи лицам с хроническими заболеваниями

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 09:50 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила организации оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями, периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований, сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на повышение качества и своевременность оказания медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, укрепить профилактическую направленность системы здравоохранения и улучшить контроль над состоянием здоровья населения.

Определены конкретные сроки и минимальный набор исследований для различных категорий хронических заболеваний, что позволяет повысить эффективность профилактики осложнений.

В частности, предлагаются изменения в правила оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями, периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований.

Кроме того, дополнен Перечень медицинских услуг, оказываемых при заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению в системе обязательного социального медицинского страхования, определенными видами медицинской помощи.

Министерство здравоохранения отмечает, что принятие приказа позволит повысить качество и своевременность оказания медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, укрепить профилактическую направленность системы здравоохранения и улучшить контроль над состоянием здоровья населения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 октября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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