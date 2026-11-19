Казахстанца осудили на 9 лет лишения свободы за вымогательство 50 млн тенге у предпринимателя. Осужденный не согласился с приговором и дошел до высшей судебной инстанции. Чем все закончилось, рассказали 19 ноября 2026 года в Кассационном суде по уголовным делам, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, осужденный совместно с другими людьми разместил на интернет-ресурсе ложные сведения о якобы преступных связях предпринимателя и руководителей коммунальных предприятий Астаны с фигурантом резонансного уголовного дела.

"Публикация недостоверных материалов привела к расторжению договора аренды нежилого помещения, что причинило потерпевшему крупный ущерб. Затем осужденный потребовал передать ему 50 млн тенге, взамен он обещал прекратить сбор и дальнейшее распространение сведений, способных нанести существенный вред интересам бизнесмена. При получении указанной суммы денежных средств он был задержан", – рассказали в суде.

Суд первой инстанции осудил мужчину по статье 274 части 3, статье 194 части 4 пункту 2) УК к 9 годам лишения свободы. Апелляционная инстанция подтвердила законность принятого решения.

Но в кассационной жалобе адвокат просила судебные акты отменить, так как вина ее подзащитного не доказана.

"Кассационный суд посчитал, что вина А. в том, что он в составе группы лиц через СМИ распространял ложные сведения, причинившие предпринимателю крупный ущерб, а затем вымогал у него 50 миллионов тенге под угрозой дальнейшей дискредитации, установлена совокупностью доказательств, включая показания потерпевших и свидетелей, результаты следственных действий, заключения экспертиз и материалы, связанные с передачей денежных средств", – указали в суде.

Там пришли к выводу, что действия осужденного квалифицированы правильно, назначенное наказание соответствует характеру и степени общественной опасности содеянного, в связи с чем судебные акты оставлены без изменения.

В Костанае в октябре задержали двух мужчин, которые с сентября угрожали потерпевшему насилием и физической расправой, требуя передать им 17 млн тенге.