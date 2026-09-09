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Общество

Казахстанец организовал месть начальнику на полмиллиарда тенге

суд, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 11:24 Фото: Кассационный суд/сгенерировано ИИ
Казахстанца приговорили к 6 годам лишения свободы за уничтожение складов с зерном почти на полмиллиарда тенге. Спустя три года он решил обжаловать приговор в высшей инстанции, сообщает Zakon.kz.

Что из этого вышло, 9 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Кассационного суда.

Еще в мае 2023 года управляющий крестьянского хозяйства, поругавшись с его руководителем, организовал совместно с другим человеком поджог зерновых складов в Северо-Казахстанской области. В результате пожара крестьянскому хозяйству причинен ущерб на сумму 495 миллионов тенге.

Суд первой инстанции осудил поджигателя к 6 годам лишения свободы, взыскав материальный ущерб. Апелляционная инстанция согласилась с принятым решением.

Но защита осужденного пошла в Кассационный суд с просьбой отменить приговор и апелляционное постановление из-за недоказанности его вины.

"Кассационный суд пришел к выводу, что вина К. в организации поджогов подтверждается совокупностью исследованных доказательств. В их числе – материалы органов по чрезвычайным ситуациям, протоколы осмотра места происшествия, заключения пожарно-технических исследований, установивших факт поджога, данные о телефонных соединениях виновных лиц, а также показания потерпевшего и свидетелей", – сообщили в суде.

Там пришли к выводу, что назначенное наказание соответствует тяжести совершенного преступления и требованиям закона. Судебные акты решено оставить без изменения.

Другой казахстанец в кассационном суде хотел смягчить приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его посадили на 5 лет за множественные ножевые ранения, нанесенные знакомому. Однако осужденный заявляет, что он защищался.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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