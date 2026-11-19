Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) продолжает предупреждать казахстанцев об опасности фишинговых сайтов и призывает соблюдать осторожность при переходе по ссылкам, сообщает Zakon.kz.

Особенно обращение Агентства актуально в преддверии Нового года.

Как отмечают специалисты, для привлечения внимания пользователей мошенники используют заголовки с привлекательными предложениями, побуждающими перейти по ссылке.

Например: "Только сегодня! iPhone за полцены, надо всего лишь сделать это…", "Вы не поверите! В честь Нового года раздают подарки!", "Это сенсация! Ни грипп, ни коронавирус не будут страшны, если выпить на ночь…".

Эти сообщения могут распространяться по электронной почте и через различные мессенджеры от имени несуществующих организаций, интернет-магазинов и других компаний.

Кроме того, мошенники могут использовать сообщения с видеоматериалами, для просмотра которых пользователю предлагают установить специальное приложение.

"Скачивание такого приложения может привести к установке вредоносного программного обеспечения. В результате злоумышленники могут получить доступ к персональным данным, а в отдельных случаях – получить возможность удаленно управлять устройством". Пресс-служба АРРФР РК

Далее специалисты еще раз напоминают, чем опасен переход на фишинговый сайт. На поддельной странице пользователя могут попросить ввести персональные, банковские или платежные данные. Если такие сведения будут введены, они могут оказаться у мошенников и использоваться для хищения денежных средств.

Как распознать мошеннический кликбейт

АРРФР настоятельно просит обращать внимание следует на следующие признаки:

страница долго загружается, после чего происходит перенаправление на другой сайт;

после перехода по ссылке пользователю предлагают скачать файл или установить приложение;

содержание страницы не соответствует ресурсу, на который пользователь намеревался перейти;

для получения обещанного подарка, скидки или другой выгоды запрашиваются банковские или персональные данные.

Важно: если вы столкнулись с подобными признаками, немедленно закройте вкладку, ничего не скачивайте и не вводите запрашиваемые данные.

Как защитить свои устройства

Агентство рекомендует:

запретить в настройках устройства установку приложений из сторонних источников;

установить антивирусное программное обеспечение, регулярно обновлять его и использовать для проверки устройства;

использовать расширения для браузера, блокирующие рекламный и подозрительный контент, в том числе AdBlock, uBlock Origin, Ghostery, AdGuard и другие;

не переходить по подозрительным ссылкам и проверять адрес сайта перед вводом персональных или банковских данных;

скачивать приложения только из официальных магазинов приложений.

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