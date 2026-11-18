Жители Кокшетау потеряли более 9,1 млн тенге, доверившись обещаниям помочь со снятием пенсионных накоплений и покупкой дешевого жилья. Об этом 18 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, одной из жертв аферы стала 35-летняя горожанка. Как выяснилось, с февраля по август этого года знакомая убеждала ее, что может помочь вывести пенсионные накопления и приобрести квартиру по цене значительно ниже рыночной.

"Поверив обещаниям, женщина передала ей 3 млн тенге. Однако спустя время выяснилось, что обещанные услуги так и не были оказаны, а деньги ей не вернули. По заявлению потерпевшей полицейские возбудили уголовное дело", – говорится в сообщении.

Стражи порядка возбудили уголовное дело и вычислили предполагаемую аферистку – ею оказалась 28-летняя жительница областного центра.

В ходе расследования выяснилось, что 35-летняя потерпевшая была не единственной: по той же схеме подозреваемая обманула еще троих жителей Кокшетау.

"В рамках досудебного расследования выяснилось, что аналогичным способом пострадали еще трое жителей города. Общая сумма ущерба составила более 9,1 млн тенге", – добавили в полиции.

Немного ранее Генеральная прокуратура предупреждала казахстанцев о новой схеме интернет-мошенничества, с помощью которой злоумышленники пытаются похищать персональные данные граждан под видом сотрудников "Казпочты".