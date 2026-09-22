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"Легких миллионов не бывает": казахстанцев предупредили о новых уловках мошенников

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 10:45 Фото: freepik
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) обратилось с важным предупреждением к казахстанцам о мошенничестве с использованием фейковых инвестиционных платформ, сообщает Zakon.kz.

Согласно памятке от специалистов, злоумышленники создают сайты, похожие на ресурсы известных банков и инвестиционных компаний, и распространяют ссылки на них через соцсети.

Пользователям обещают высокий или гарантированный доход за короткий срок. Для убедительности могут использовать поддельные отзывы и видео известных людей, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Цель мошенников – получить деньги и конфиденциальные данные граждан.

Далее перечислены позиции, на которые необходимо обратить внимание:

  • обещают гарантированный высокий доход;
  • торопят с переводом денег;
  • ссылка ведет на сторонний сайт;
  • предлагают скачать приложение не из App Store или Google Play;
  • запрашивают данные карты, пароли или коды из SMS.
"Перед инвестированием проверьте лицензию компании на сайте Агентства и найдите официальный ресурс самостоятельно. Не переводите деньги и не передавайте конфиденциальные данные, если в надежности платформы есть сомнения".Пресс-служба АРРФР РК

18 сентября 2026 года в Карагандинской области осудили организатора структурного подразделения финансовой пирамиды CVK Каирбаева С. Ш. к двум годам ограничения свободы с конфискацией. Известно, что участникам проекта предлагалось внести денежные средства в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 120 до 49 тысяч долларов. Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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