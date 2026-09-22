"Легких миллионов не бывает": казахстанцев предупредили о новых уловках мошенников
Согласно памятке от специалистов, злоумышленники создают сайты, похожие на ресурсы известных банков и инвестиционных компаний, и распространяют ссылки на них через соцсети.
Пользователям обещают высокий или гарантированный доход за короткий срок. Для убедительности могут использовать поддельные отзывы и видео известных людей, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Цель мошенников – получить деньги и конфиденциальные данные граждан.
Далее перечислены позиции, на которые необходимо обратить внимание:
- обещают гарантированный высокий доход;
- торопят с переводом денег;
- ссылка ведет на сторонний сайт;
- предлагают скачать приложение не из App Store или Google Play;
- запрашивают данные карты, пароли или коды из SMS.
"Перед инвестированием проверьте лицензию компании на сайте Агентства и найдите официальный ресурс самостоятельно. Не переводите деньги и не передавайте конфиденциальные данные, если в надежности платформы есть сомнения".Пресс-служба АРРФР РК
18 сентября 2026 года в Карагандинской области осудили организатора структурного подразделения финансовой пирамиды CVK Каирбаева С. Ш. к двум годам ограничения свободы с конфискацией. Известно, что участникам проекта предлагалось внести денежные средства в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 120 до 49 тысяч долларов. Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков.