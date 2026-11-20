Казахстанец помог мошенникам забрать у переживающей бабушки 22 млн тенге: его сурово наказали
В Кассационном суде 20 ноября 2026 года рассказали, что одной пожилой жительнице Костаная по телефону сообщили, что в ДТП попала ее внучка, другой – что аварию совершила ее дочь.
"Женщин убедили передать деньги, чтобы их близкие избежали уголовной ответственности. За наличными приезжал Б. Одной из потерпевших он представился вымышленным именем Рустамом. К другой приходил дважды утверждая, что переданной суммы недостаточно. Общий ущерб составил 23,5 млн тенге", – сообщили в суде.
Суд первой инстанции осудил мужчину к 6 годам лишения свободы за совершение мошенничества в особо крупном размере. Апелляционная инстанция согласилась с принятым решением.
Но осужденный оспорил приговор в кассационной инстанции. Он утверждал, что выполнял роль курьера и не имеет отношения к предварительному сговору и суммам ущерба.
Но Кассационный суд отклонил довод о том, что мужчина не знал об обмане.
"В обоих эпизодах он забирал наличные сразу после того, как потерпевших убеждали передать деньги, пересчитывал их, переводил на разные счета, отчитывался о переводах перед соучастником и получал долю похищенного. Эти обстоятельства в совокупности подтвердили, что Б. действовал по заранее распределённой роли", – пояснили в суде.
Оспариваемую сумму по второму эпизоду суд проверил. Она составила 22 млн тенге, что превышало порог особо крупного размера. В результате Кассационный суд по уголовным делам оставил судебные акты без изменения.
Другого казахстанца сначала осудили за мошенничество, затем отпустили. А после решения Кассационного суда снова посадили.