Псориаз и страх заражения: казахстанский дерматолог развеяла распространенный миф

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Врач-дерматолог Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Гулжан Меирманова рассказала, что такое псориаз, как проявляется заболевание и почему не стоит бояться контакта с людьми с таким диагнозом, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видеообращение специалиста 20 ноября 2026 года распространила пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ) РК. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Денсаулық сақтау министрлігі (@healthcare.gov.kz) "Знаете ли вы, что псориаз – это не заразное заболевание? Одна из самых распространенных его форм – это бляшечный или вульгарный псориаз. Он проявляется красными участками кожи, покрытыми серебристо-белыми чешуйками. Чаще всего поражает локти, колени, волосистую часть головы и поясницу", – заявила Гулжан Меирманова. Что важно знать? По словам дерматолога, псориаз – это хроническое заболевание, связанное с нарушением работы иммунной системы. "Он не передается при контакте с человеком", – подчеркнула Гулжан Меирманова. Также она обратилась к казахстанцам с рекомендациями: При появлении высыпаний обратитесь к дерматологу.

Не занимайтесь самолечением.

Регулярно увлажняйте кожу.

Избегайте ее травмирования.

Соблюдайте назначенное лечение. "Помните: псориаз не заразен! Заболевание можно контролировать. Не откладывайте заботу о своем здоровье", – призвала Гулжан Меирманова. В Минздраве добавили, что поддержка и понимание окружающих помогают людям с таким диагнозом чувствовать себя увереннее. Материал по теме Казахстанцам хотят упростить походы в поликлиники: кого это коснется 17 ноября 2026 года в Минздраве назвали лекарства, которые казахстанцы не смогут купить в аптеках без рецепта.

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