Псориаз и страх заражения: казахстанский дерматолог развеяла распространенный миф
Фото: pixabay
Врач-дерматолог Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Гулжан Меирманова рассказала, что такое псориаз, как проявляется заболевание и почему не стоит бояться контакта с людьми с таким диагнозом, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее видеообращение специалиста 20 ноября 2026 года распространила пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ) РК.
"Знаете ли вы, что псориаз – это не заразное заболевание? Одна из самых распространенных его форм – это бляшечный или вульгарный псориаз. Он проявляется красными участками кожи, покрытыми серебристо-белыми чешуйками. Чаще всего поражает локти, колени, волосистую часть головы и поясницу", – заявила Гулжан Меирманова.
Что важно знать?
По словам дерматолога, псориаз – это хроническое заболевание, связанное с нарушением работы иммунной системы.
"Он не передается при контакте с человеком", – подчеркнула Гулжан Меирманова.
Также она обратилась к казахстанцам с рекомендациями:
- При появлении высыпаний обратитесь к дерматологу.
- Не занимайтесь самолечением.
- Регулярно увлажняйте кожу.
- Избегайте ее травмирования.
- Соблюдайте назначенное лечение.
"Помните: псориаз не заразен! Заболевание можно контролировать. Не откладывайте заботу о своем здоровье", – призвала Гулжан Меирманова.
В Минздраве добавили, что поддержка и понимание окружающих помогают людям с таким диагнозом чувствовать себя увереннее.
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