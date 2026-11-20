Полиция Алматы перешла на усиленный режим работы с 20 по 22 ноября 2026 года в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Правопорядок", сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города. В рамках мероприятия полиция усилила профилактическую и оперативную работу. Основное внимание уделяется выявлению и пресечению правонарушений, предупреждению преступлений.

Под особым контролем – грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД), в том числе управление автомобилем в состоянии опьянения, превышение скорости и другие опасные действия на дорогах.

"Наша задача – не просто выявлять нарушения, а прежде всего предупреждать их, своевременно реагировать на возникающие угрозы и создавать безопасную среду для каждого жителя и гостя Алматы. Особое внимание уделим дорожной безопасности и пресечению действий, которые могут привести к трагическим последствиям", – отметил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев.

Полиция призывает жителей и гостей города соблюдать законодательство, ПДД и общественный порядок.

По стране между тем объявлена "охота" на людей, которые садятся за руль, будучи лишенными водительских прав. Только за последние пять дней полиция задержала 245 таких водителей.