Обрушатся сильный ветер, снегопады и туман: "Казгидромет" выпустил прогноз погоды на выходные
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В Казахстане в предстоящие выходные и понедельник, 21, 22 и 23 ноября 2026 года, ожидается неустойчивая погода – осадки, гололед, усиление ветра и туман. Об этом говорится в прогнозе, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
По данным синоптиков, погода преимущественно без осадков сохранится лишь на востоке республики.
"В ближайшие дни на большую часть территории Казахстана будет влиять серия северо-западных циклонов. Сначала под ее влияние попадут западные регионы, затем неустойчивая погода распространится на северо-запад и север страны, ожидаются осадки в виде дождя и снега. На севере республики прогнозируются гололедные явления".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также сообщается, что по Казахстану ожидаются усиление ветра и туман.
"В температурном фоне особых изменений не ожидается".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики предупредили, что 20 ноября 2026 года погода резко осложнится в Казахстане. В связи с этим в 17 областях страны было объявлено штормовое предупреждение.
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