Обрушатся сильный ветер, снегопады и туман: "Казгидромет" выпустил прогноз погоды на выходные

Фото: pixabay

В Казахстане в предстоящие выходные и понедельник, 21, 22 и 23 ноября 2026 года, ожидается неустойчивая погода – осадки, гололед, усиление ветра и туман. Об этом говорится в прогнозе, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, погода преимущественно без осадков сохранится лишь на востоке республики. "В ближайшие дни на большую часть территории Казахстана будет влиять серия северо-западных циклонов . Сначала под ее влияние попадут западные регионы, затем неустойчивая погода распространится на северо-запад и север страны, ожидаются осадки в виде дождя и снега. На севере республики прогнозируются гололедные явления". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Также сообщается, что по Казахстану ожидаются усиление ветра и туман. "В температурном фоне особых изменений не ожидается". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Ранее синоптики предупредили, что 20 ноября 2026 года погода резко осложнится в Казахстане. В связи с этим в 17 областях страны было объявлено штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью