Молодежный экологический форум "Таза Қазақстан – жарқын болашақ" объединил студентов, курсантов, эковолонтеров и активных жителей городов и районов Карагандинской области. В Доме дружбы собрались люди, для которых забота об окружающей среде – часть повседневной жизни.

Форум прошел в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан".

Он начался с флешмоба с флагами инициативы, задавшего тон встрече, посвященной экологической культуре, гражданской ответственности и заботе о родном крае.

К участникам обратился заместитель акима Карагандинской области Әлібек Әлденей. Он поблагодарил жителей за вклад в благоустройство региона и отметил, что чистота начинается не с замечаний и контроля, а с личного отношения каждого человека к окружающему пространству.

"В казахском языке есть слово "ар": совесть, честь, внутренний судья человека. Он работает, когда нет ни контролера, ни камеры. Чистота вокруг нас становится видимым следом того, что происходит внутри человека. На этом и держится "Таза Қазақстан", – подчеркнул Әлібек Әлденей.

По его словам, именно такие внутренние ценности побуждают людей объединяться, наводить порядок во дворах, благоустраивать подъезды и вносить личный вклад в сохранение чистоты родного края.

Одним из центральных событий форума стало награждение участников экологического движения. Победителей отметили в четырех номинациях: "Лучший эковолонтер", "Лучшая экокоманда", "Лучший подъезд" и "Лучший двор".

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Гостям встречи представили видеоролики о дворах и подъездах, занявших призовые места. На экране оживали истории конкретных инициатив и усилий жителей, которые своими силами преображают пространство вокруг себя.

В номинации "Лучший эковолонтер" определены два победителя. Жулдызай Байдүйсен – ведущий инженер-технолог Карагандинского отделения магистральной сети компании "Қазақстан темір жолы". Она стала инициатором 18 экологических акций.

Также первое место занял Вусал Мамедов из Темиртау, работает учителем химии и биологии в общеобразовательной школе № 16. Он выступил координатором 80 экомероприятий.

В числе "Лучших экокоманд" инклюзивный отряд интеграционного центра "Бізбен бірге бол" из Караганды, "Экодесант" из Шахтинска и "Асар" из Приозерска.

В номинации "Лучший подъезд" победителями стали жители Караганды, проживающие по адресу: проспект Строителей, дом 13, 4-й подъезд.

"Лучший двор" у жителей домов №19, 20, 21, 22, 23 микрорайона №9 поселка Агадырь Шетского района.

Победители получили дипломы и денежные сертификаты.

Форум стал не только площадкой для чествования активистов, но и возможностью показать, что экологическая культура складывается из простых, но важных поступков. Ухоженный двор, чистый подъезд, участие в субботнике, забота о зеленых насаждениях – все это шаги к общему результату.